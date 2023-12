A Boeing emitiu um comunicado para que as companhias aéreas donas de jatos 737 Max inspecionem os aviões a fim de verificar se há um parafuso solto no sistema de controle do leme. A situação foi informada pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), nesta quinta-feira (28/12).

“A Boeing recomendou as inspeções depois que um operador internacional descobriu um parafuso sem porca enquanto realizava manutenção de rotina em um mecanismo na ligação de controle do leme”, explica a FAA.

De acordo com a FAA, a Boeing “descobriu uma aeronave adicional não entregue com uma porca que não estava devidamente apertada”. Há 1.370 aviões 737 Max em uso em todo o mundo e a fabricante quer que todos passem pela inspeção.

As inspeções para encontrar o possível problema demoram cerca de duas horas e a FAA diz que manterá contato com as companhias aéreas para que elas sejam feitas o mais rápido possível.

O parafuso solto no leme pode representar um ponto crítico para a segurança dos passageiros e tripulantes da aeronave.

Os novos modelos fabricados passarão por uma verificação maior nesse ponto para que nenhuma aeronave saia das garagens da Boeing com o problema.

Histórico de falhas

O 737 Max protagonizou dois grandes acidentes aéreos entre 2018 e 2019. A queda de dois jatos mataram 346 pessoas. O primeiro acidente ocorreu em outubro de 2018, com a queda de um jato da Lion Air próximo à Indonésia, que matou 189 pessoas.

O segundo, oito meses depois, vitimou 157 pessoas a bordo de um voo da Ethiopian Airlines, que caiu na África 13 minutos após a decolagem.

Os acidentes levaram à paralisação do uso deste modelo por 20 meses e voltou a circular em dezembro de 2020. No entanto, vários avisos de inspeção continuaram a ser alvo nos jatos.

O que diz a Boeing

Ao Correio, a Boeing informou que "o problema identificado no avião específico foi solucionado. Por precaução, recomendamos que os operadores inspeccionem os seus aviões 737 MAX e nos informem de quaisquer descobertas. Informamos a FAA e nossos clientes e continuaremos a mantê-los informados sobre o progresso".

De acordo com a Boeing, a inspeção não é "particularmente difícil". "Envolve a remoção de um painel de acesso e a validação visual da instalação adequada. Estimamos que levará cerca de duas horas por avião", explica a empresa.

A fabricante também afirmou que "não houve incidentes em serviço causados por esta condição".