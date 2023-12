Essequibo: Maduro anuncia operação em resposta a navio britânico na Guiana

Em anúncio transmitido no canal de televisão das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (TV FANB) nesta quinta-feira (28/12), Nicolás Maduro anunciou uma operação militar conjunta no Caribe Oriental e Fachada Atlântica, região costeira próxima à Guiana. A ação, chamada pelo ditador venezuelando de Ação militar conjunta General Domingo Sifontes, é uma resposta à decisão do Reino Unido de enviar um navio de guerra para a costa da Guiana.

Maduro chamou a ação do país europeu, divulgada no domingo (24/12), de “ameaça e provocação contra a paz e a soberania”. Mais cedo, por volta de meio-dia desta quinta-feira, um comunicado veiculado nas redes oficiais do chanceler da Venezuela, Yvan Gil, repudiou a presença do navio britânico e instou as autoridades da Guiana a tomar medidas imediatas para retirar a embarcação.

As declarações aconteceram em meio à comemoração de 10 anos da TV FANB, onde o líder do país exaltou as forças armadas e falou sobre o aumento do poderio militar da Venezuela.

La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica la llegada del buque HMS Trent, de la Armada Británica, a las costas de Guyana, lo que se convierte en un acto de provocación hostil y una violación a la reciente Declaración de Argyle, asumida como una hoja de… pic.twitter.com/JiVrrSiUJ8 — Yvan Gil (@yvangil) December 28, 2023