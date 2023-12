Chef é despedido por amarrar homem nu com maçã na boca e cenoura em nádegas

Chefe é despedido por amarrar homem nu com maçã na boca e cenoura em nádegas - (crédito: Reprodução/site/Explore France) Agência France-Presse Agência France-Presse

Um hotel de luxo de Biarritz, sudoeste da França, despediu seu chef de cozinha, que tem uma estrela Michelin, devido a um "incidente preocupante", disse nesta quinta-feira (28) à AFP o grupo Hyatt, que administra a propriedade.

Segundo a imprensa local, a demissão ocorreu, devido a "um trote humilhante" ocorrido no dia 2 de dezembro.

Na ocasião, um jovem foi amarrado nu em uma cadeira, com uma maçã na boca e uma cenoura nas nádegas durante várias horas, segundo o jornal Sud Ouest.

A Procuradoria de Bayonne informou à AFP que foi aberta uma investigação preliminar sobre a cena violenta no Hotel Palace, feita na presença do chef Aurélien Largeau, de 31 anos, e da sua equipe de cozinha.

As imagens dos acontecimentos foram gravadas e divulgadas nas redes sociais pelos próprios cozinheiros, antes de serem apagadas.

O restaurante do Palace Hotel, com cinco estrelas, é administrado desde 2020 por Largeau, condecorado com uma estrela Michelin.

"A direção do Palace Hotel está ciente do preocupante incidente nas instalações do hotel e do qual circularam imagens", disse à AFP um funcionário da multinacional americana Hyatt.

Questionada sobre o caso, a Prefeitura de Biarritz, principal acionista do luxuoso hotel, preferiu não comentar sobre o assunto.