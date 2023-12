Juiz se veste de carteiro para contar a criança que ela foi adotada

O juiz Claudio Mazuqui, de 49 anos, e morador de Mattaldi, município da província de Córdoba, na Argentina, chamou a atenção por uma ação emocionante nesta semana. O homem se vestiu de carteiro para avisar a uma criança, de 6 anos, que ela foi adotada.

O caso ganhou repercussão depois do vídeo postado nas redes sociais. Na ocasião, o juiz chegou à casa da menina disfarçando-se de carteiro, em cima de uma bicicleta e com balões das cores preferidas da garota, entregando-lhe a carta de confirmação da adoção. Ele disse que escolheu a figura do carteiro, porque quando criança, ele era uma pessoa empática que sempre traz algo de bom para casa, além de valorizar a profissão.

Segundo o Los Andes, jornal diário argentino, não é a primeira vez que o juiz se disfarça pelo bem. No ano passado, o magistrado decorou o escritório dele, como se fosse o estádio da Bombonera para dar a mesma notícia a uma criança, e parte de sua equipe se vestiu de Minnie para avisar uma menina que ela tinha uma nova família. “São coisas que enchem a alma”, disse ele.