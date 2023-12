Por carta, Milei anuncia que Argentina não fará mais parte do Brics

O presidente da Argentina, Javier Milei, enviou uma carta ao governo brasileiro anunciando que o país não fará mais parte do Brics. A Argentina estava entre os países que passariam a formar parte do grupo econômico a partir de 1º de janeiro de 2024.

Além do Brasil, Milei enviou o ofício aos outros quatro chefes de Estado dos países que integram o bloco: Rússia, Índia, China e África do Sul. As informações são do jornal O Globo.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que é um dos principais promotores da incorporação da Argentina ao Brics, não se surpreendeu com a carta enviada pelo argentino. O petista já esperava a decisão após a mudança de governo.

A carta foi enviada ao governo brasileiro por meio da embaixada do Brasil em Buenos Aires. O mesmo procedimento foi feito para comunicar os outros integrantes do grupo.



A decisão de incluir a Argentina no Brics foi tomada no final de agosto, durante a última cúpula do bloco, que ocorreu na África do Sul. Além do país, Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos passariam a integrar o grupo de emergentes.

Na época, Lula afirmou que não importava quem ganharia as eleições na Argentina. "Todo mundo sabe que sou amigo do Alberto Fernández. O Brasil, enquanto Estado, vai negociar com o Estado argentino independentemente de quem seja o presidente. Pode ser que o presidente não queria negociar com o Brasil, é um direito livre e soberano dele, ninguém vai obrigar", disse.

O bloco tem como objetivo a cooperação econômica e o desenvolvimento entre os países-membros.