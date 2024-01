Risco de tsunami no Japão 'passou', afirma agência americana

Um terremoto de magnitude 7,5 atingiu o centro do Japão em 1º de janeiro - (crédito: AFP) AFP AFP

O risco de tsunami após os fortes terremotos que sacudiram o centro do Japão nesta segunda-feira (1º/1) "passou", afirmou o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, com sede no Havaí.

"A ameaça de tsunami passou em grande medida", declarou a agência americana, depois que ondas de mais de um metro de altura atingiram algumas regiões do Japão.

Ameaça

O Japão emitiu aletas de tsunami e orientou as pessoas que deixem áreas próximas ao mar, após uma série de fortes terremotos em sua costa oeste nesta segunda-feira. A Agência Meteorológica do Japão reportou tremores na costa de Ishikawa e em zonas próximas depois das 16h (hora local). Um deles teve magnitude preliminar de 7,6.

A emissora pública NHK disse que ondas poderiam chegar a 5 metros e afirmou que as pessoas deveriam se abrigar em terras altas logo, nessa região de risco. Os alertas continuaram a ser veiculados mais de duas horas após o alerta inicial. Vários tremores secundários ocorreram na região.

Porta-voz do governo, Yoshimasa Hayashi disse a repórteres que usinas nucleares na área não tinham qualquer irregularidade. Mas enfatizou a importância de que as pessoas se abriguem para evitar eventuais problemas com tsunami.