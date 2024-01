Os principais motivos de acidentes com helicópteros no Brasil

"Desempenho técnico do ser humano" é principal motivo para acidentes com helicópteros no Brasil, segundo Cenipa - (crédito: Getty Images) BBC Geral

Quais são os principais motivos para acidentes envolvendo helicópteros no Brasil?

Julgamento de pilotagem, aplicação de comandos, planejamento de voo, supervisão gerencial, indisciplina de voo, manutenção da aeronave, entre outros, explicam quase a metade (47,7%) dos acidentes registrados pelo Cenipa, órgão do Comando da Aeronáutica responsável pelo Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer), entre 2013 e 2023.

Esses fatores estão agrupados no que o órgão chama de "desempenho técnico do ser humano", o motivo mais recorrente para acidentes de helicópteros nos últimos dez anos, seguido por aspectos psicológicos (31%) e aqueles relacionados ao ambiente operacional (9%).

Os aspectos psicológicos envolvem fatores descritos como processo decisório, atitude, capacitação e treinamento, percepção e processos organizacionais.

Já aqueles relacionados ao ambiente operacional incluem principalmente condições meteorológicas adversas, além da presença de aves.

Os demais aspectos, com menos de 5% cada, são infraestrutura aeroportuária, aspectos médicos, entre outros.

Helicópteros: um em cada dez acidentes aéreos no Brasil

De 2013 a 2023, os acidentes com helicópteros no Brasil representaram pouco mais de um em cada dez acidentes aeronáuticos no país.

Foram registrados 191 acidentes com helicópteros no período, segundo o Cenipa, de um total de 1.756 acidentes aeronáuticos no período — compostos principalmente por casos envolvendo aviões (1.272).

Segundo a Força Aérea Brasileira, um acidente aeronáutico ocorre quando: qualquer pessoa sofre lesão grave ou morra em decorrência de sua presença na aeronave (exceto quando as lesões resultarem de causas naturais, forem autoinfligidas ou infligidas por terceiros); a aeronave sofre dano ou falha estrutural que afete adversamente a resistência estrutural, o seu desempenho ou as suas características de voo; quando a aeronave é considerada desaparecida ou o local onde se encontra seja absolutamente inacessível.

Helicóptero e passageiros desaparecidos em São Paulo

Atualmente, estão desaparecidos um helicóptero e as quatro pessoas que viajavam nele com destino a Ilhabela (SP).

O helicóptero partiu do aeroporto de Campo de Marte, em São Paulo, e perdeu contato com as torres de comando no domingo (31/12).

Autoridades informaram que buscas estão em andamento, mas não há até o momento informações sobre o grupo — o piloto, um passageiro e outras duas passageiras, que são mãe e filha — ou a aeronave.

Segundo a imprensa brasileira, uma das passageiras enviou um vídeo para o namorado, antes do desaparecimento, mencionando "tempo ruim" durante o voo.

Apesar do desaparecimento, não se sabe se a aeronave caiu — segundo autoridades, não foram localizadas evidências de queda (identificação de destroços, por exemplo).