Bill Clinton e príncipe Andrew estão em lista de ligados a Jeffrey Epstein

Esta foto obtida em 11 de julho de 2019, cortesia do Registro de Criminosos Sexuais do Estado de Nova York, mostra Jeffrey Epstein

O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e o príncipe do Reino Unido Andrew apareceram em lista de nomes de pessoas ligadas ao bilionário Jeffrey Epstein, acusado de liderar um esquema de tráfico sexual. Na quarta-feira (3/1), um juiz de Nova York tornou público um conjunto inicial que inclui 40 documentos, contendo quase mil páginas de depoimentos e declarações.

Jeffrey cometeu suicídio em 2019, enquanto aguardava julgamento por crimes sexuais. Bill Clinton é mencionado mais de 50 vezes nos documentos judiciais, de acordo com a emissora americana ABC News. O ex-presidente dos Estados Unidos teria viajada no avião de Epstein em viagens humanitárias à África no início dos anos 2000 e na época elogiou Epstein como um "filantropo comprometido". Clinton alegou que não tinha conhecimento sobre os crimes do bilionário.

Já o príncipe Andrew é acusado de ter apalpado o seio de uma mulher no apartamento de Epstein em Manhattan, no ano de 2001. O Palácio de Buckingham disse que as alegações são "categoricamente falsas".

Para justificar a revelação dos nomes, os tribunais se basearam no fato de que alguns são facilmente identificáveis em entrevistas publicadas nos últimos anos. A revelação resulta de um processo de difamação contra Ghislaine Maxwell — ex-namorada e cúmplice de Epstein, que cumpre pena de 20 anos de prisão desde 2022 — instaurado por uma denunciante americana contra o casal, Virginia Giuffre.

Confira a lista completa dos nomes revelados acordo com a Newsweek:

Ghislaine Maxwell



Virginia Lee Roberts Giuffre



Kathy Alexander



Miles Alexander



James Michael Austrich



Philip Barden

Cate Blanchett

David Boies



Laura Boothe



Evelyn Boulet



Rebecca Boylan



Joshua Bunner



Naomi Campbell



Carolyn Casey



Paul Cassell



Sharon Churcher



Bill Clinton



David Copperfield



Alexandra Cousteau



Cameron Diaz



Leonardo DiCaprio



Alan Dershowitz



Dr. Mona Devanesan

Bradley Edwards

Amanda Ellison

Cimberly Espinosa

Jeffrey Epstein

Annie Farmer

Marie Farmer

Alexandra Fekkai

Crystal Figueroa

Anthony Figueroa

Louis Freeh

Eric Gany

Meg Garvin

Sheridan Gibson-Butte

Robert Giuffre

Al Gore

Ross Gow

Fred Graff

Philip Guderyon

Shannon Harrison

Stephen Hawking

Victoria Hazel

Brittany Henderson

Brett Jaffe

Michael Jackson

Carol Roberts Kess

Dr. Karen Kutikoff

Peter Listerman

George Lucas

Tony Lyons

Bob Meister

Jamie A. Melanson



Lynn Miller



Marvin Minsky

David Mullen

Joe Pagano

Mary Paluga



J. Stanley Pottinger



Joseph Recarey



Michael Reiter



Jason Richards



Bill Richardson



Sky Roberts



Scott Rothstein



Forest Sawyer



Doug Schoetlle



Kevin Spacey



Cecilia Stein



Mark Tafoya



Brent Tindall



Kevin Thompson



Donald Trump



Ed Tuttle



Emma Vaghan



Kimberly Vaughan-Edwards



Cresenda Valdes



Anthony Valladares



Maritza Vazquez



Vicky Ward



Jarred Weisfeld



Courtney Wild



Bruce Willis



Daniel Wilson



Andrew Albert Christian Edwards

*Com informações da AFP