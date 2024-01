Por que mais de 1,6 milhão de carros elétricos da Tesla terão de passar por 'recall' na China

Órgão regulador solicitou que os veículos passem por 'atualização' - (crédito: Getty Images) Ece Goksedef - BBC News

Em maio do ano passado, o órgão regulador do mercado de automóveis da China apontou que mais de um milhão de veículos elétricos da empresa americana Tesla podem ter problemas no sistema de aceleração e de fechamento das portas.

Desde então, a empresa também descobriu problemas com funções de direção assistida.

Nesta sexta-feira (5/1), a Administração Estatal de Regulação do Mercado (SAMR) da China solicitou que mais de 1,6 milhão de veículos elétricos passem um por recall para que os softwares do veículo possam ser atualizados pela Tesla, embora o procedimento possa ser feito remotamente.

A Tesla vai lançar uma atualização de software para um total de 1.610.105 veículos na China, incluindo os Modelos S e X importados e os carros Modelos 3 e Y fabricados no país de 2014 a 2023, segundo a SAMR.

O órgão regulador acrescentou que a medida visa resolver problemas com a função de direção automática e reduzir o risco de acidentes.

“Para veículos dentro do escopo deste recall, quando a função de direção assistida automática está ligada, o motorista pode fazer uso indevido da função de direção assistida combinada de nível dois, aumentando o risco de colisão do veículo e representando um risco à segurança”, explicou o órgão estatal.

Em paralelo, a Tesla também vai atualizar o software de 7.538 unidades dos carros Modelos S e X para corrigir o problema nas portas dos veículos, que podem ser destravadas em acidentes.

Esse é o segundo revés recente para a Tesla no país asiático. No último trimestre de 2023, a companhia chinesa BYD da China ultrapassou as vendas de carros elétricos da Tesla em todo o mundo.

Outro movimento semelhante ocorreu em 2022, quando a Tesla precisou fazer um recall de quase 128 mil carros na China devido a um defeito no motor traseiro.

A Tesla tem um grande mercado consumidor na China – onde a população tem sido incentivada a comprar veículos eléctricos e híbridos por meio de subsídios.

O país pretende ter a frota de carros movidos com energias renováveis até 2035.

A China também abriga uma grande fábrica em Xangai, que é a primeira “gigafábrica” da Tesla a ser construída fora dos Estados Unidos.

A instalação entregou 947 mil veículos em 2023, segundo a agência de notícias estatal Xinhua.