6 de janeiro: o dia que ainda divide os EUA, três anos depois - (crédito: Getty Images) Kayla Epstein - Da BBC News em Nova York

Os americanos assistiram com horror as cenas do dia 6 de janeiro de 2021, quando os manifestantes destruíram a área de proteção e saquearam o Capitólio dos EUA com o objetivo de impedir a certificação da eleição de Joe Biden.

Enquanto os apoiadores de Trump percorriam os corredores do Congresso e os legisladores fugiam para salas seguras com medo, o país parecia unido no seu desgosto.

No entanto, mesmo três anos depois, os acontecimentos fundamentais daquele dia, estabelecidos através de depoimentos de testemunhas oculares, milhares de horas de filmagens, centenas de acusações e uma das mais extensas investigações da história federal e do Congresso, ainda são alvo de discordâncias no campo político.

Por conta do episódio, a Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou que vai estudar um caso decisivo para definir se Donald Trump pode ou não concorrer às eleições presidenciais de 2024.

Uma das questões que o Tribunal terá de resolver é se uma alteração constitucional do século XIX pode desqualificar Trump para concorrer como candidato.

A 14ª Emenda da Constituição dos EUA proíbe qualquer pessoa que tenha “se envolvido em insurreição ou rebelião” de ocupar cargos federais. Os advogados do ex-presidente argumentam que isso não se aplica ao presidente.

Os eleitores continuarão a ouvir duas interpretações diferentes do ataque à medida que as eleições de 2024 avançam.

A forma como Donald Trump e Joe Biden falam sobre o dia 6 de janeiro reflete a profunda divisão partidária que se desenvolveu em torno da invasão.

Para Trump e muitos na sua base de aliados, os dias desde então têm sido uma história de queixas e conspiração governamental.

O ex-presidente continua fazendo a mesma alegação falsa que instigou o ataque: que as eleições de 2020 foram fraudadas.

Ele também tenta minimizar a importância do motim no Capitólio e classificar as centenas de apoiadores condenados por participarem do ataque como prisioneiros políticos.

Ele prometeu perdoar muitos se retornar à Casa Branca.

O presidente Biden, entretanto, enfatizou o envolvimento do seu oponente no ataque violento ao Congresso no seu primeiro grande discurso de campanha em Valley Forge, na Pensilvânia, um local histórico da Guerra da Independência Americana.

A sua intenção, segundo a sua campanha, foi aproveitar o aniversário do episódio para sublinhar aos eleitores que o seu antecessor colocaria em risco a democracia dos EUA se vencer as eleições em novembro.

“A ameaça que Donald Trump representou em 2020 para a democracia americana se tornou ainda mais perigosa do que era quando o presidente Biden concorreu da última vez”, disse Quentin Fulks, vice-gerente de campanha de Biden, aos repórteres antes do discurso.

Biden aposta na existência de americanos suficientes que aceitem os fatos apresentados por ele como verdadeiros.

As suas esperanças de reeleição dependem, em parte, de os eleitores também considerarem o motim do Capitólio como um capítulo negro da história americana e a conduta de Trump como desqualificada. Essa visão provavelmente se alinha com a dos democratas e independentes que Biden precisará vencer para manter o discurso na Casa Branca por mais quatro anos.

A maioria dos americanos – 55% – acredita que o dia 6 de Janeiro foi “um ataque à democracia que nunca deve ser esquecido”, de acordo com uma pesquisa do Washington Post/Universidade de Maryland divulgada esta semana. Isso inclui democratas e independentes.

No entanto, a desinformação semeada por Trump e pelos seus apoiadores parece ter repercutido em alguns americanos. Um quarto dos americanos acredita na falsa teoria da conspiração de que o FBI instigou o ataque, sugeriu a pesquisa.

Ao mesmo tempo, uma grande maioria dos republicanos disse que é “hora de seguir em frente” a partir de 6 de Janeiro. E apenas 18% dos republicanos acreditam que o ataque foi violento, o que representa uma queda de oito pontos em relação a uma pesquisa de 2021.

“Eles estão muito revoltados com a forma como [Trump] foi tratado”, disse David Kochel, estrategista político republicano em Iowa, sobre os eleitores de seu partido.

“As pessoas definitivamente vêm em sua defesa, em tudo, desde contestações legais e todos os ataques que percebem da grande mídia”.

É uma nova faca de dois gumes na política americana, disseram analistas políticos e especialistas. Embora o tema tenha galvanizado muitos no partido de Trump, as memórias do motim no Capitólio voltaram para cortar o candidato republicano e preocupar seus aliados.

Focar em Trump como uma ameaça à democracia ajudou os democratas a realizar eleições intercalares surpreendentemente bem-sucedidas em 2022.

“Os políticos tendem a usar o que funcionou para eles no passado, e Biden está pensando: ‘Assim que fizermos de Trump o centro das atenções novamente, os eleitores voltarão e votarão em mim, mesmo que eu seja bastante impopular'”, afirmou Dante Scala, professor de ciências políticas da Universidade de New Hampshire.

É também um ângulo que tem o potencial de ressoar mais emocionalmente entre os seus eleitores do que as ostentações sobre a economia, que até agora caiu estagnada, disse um democrata.

“Na medida em que Biden puder esclarecer que essa eleição tem o objetivo de preservar a democracia... seria ao mesmo tempo benéfico para a democracia e também uma mensagem vencedora eleitoralmente", disse Steve Phillips, comentarista político democrata e apresentador do podcast “Democracia em Cores”.

Enquanto isso, Trump continua apresentando a sua própria versão dos acontecimentos aos seus eleitores em publicações nas redes sociais e em discursos. Ele classificou as acusações criminais federais que o acusavam de interferir nas eleições de 2020 como uma “caça às bruxas”.

Ele define os manifestantes como “patriotas” e “pessoas pacíficas”. Ele chegou a chamar o dia 6 de janeiro de “belo dia” durante entrevista à CNN em maio.

Parece que o antigo presidente quase criou um vínculo entre ele e os seus apoiadores no meio de quatro acusações criminais, dizendo num comício em Agosto em New Hampshire: "Eles querem me tirar a liberdade porque nunca os deixarei tirar a sua liberdade".

“Legalmente falando e politicamente falando, Trump precisava de encontrar uma forma de contar a história de 6 de Janeiro de uma forma que mantivesse o seu domínio na base do Partido Republicano”, disse Scala, “e ele teve grande sucesso”.