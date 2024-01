Kim Jong-un: 5 mistérios sobre líder norte-coreano, que estaria fazendo 40 anos

Muitos acreditam que aniversário de Kim Jong Un é no dia 8 de janeiro — mas será? E quantos anos ele tem? - (crédito: Reuters) BBC Geral

Kim Jong-un está completando 40 anos. Será verdade?

O Líder Supremo da Coreia do Norte faz aniversário, segundo se acredita, nesta segunda-feira, 8 de janeiro. Mas não há tanto consenso sobre o ano do seu nascimento.

E esse não é o único mistério sobre Kim.

Confira abaixo cinco perguntas ainda sem respostas sobre o líder norte-coreano, que chegou ao poder em 2011.

1. Quando Kim Jong-un nasceu?

Na verdade, não sabemos com certeza.

"Existem muitas discussões sobre o ano em que ele nasceu — se foi em 1982, 1983 ou 1984", diz à BBC Edward Howell, o professor de política da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e especialista em Coreia do Norte.

Seu suposto aniversário em 8 de janeiro é um dia normal de trabalho no país comunista.

Já o aniversário do seu pai, Kim Jong-il (1941-2011), é celebrado todos os anos no dia 16 de fevereiro, como o "Dia da Estrela Brilhante".

E o aniversário do seu avô, Kim Il-sung (1912-1994), considerado o fundador da Coreia do Norte, é comemorado como o Dia do Sol, em 15 de abril.

Mas existem muitos detalhes sobre sua família ainda cercado de grandes mistérios.

Segundo Howell, Kim tem meios-irmãos.

Um deles, Kim Jong-nam (1971-2017), foi assassinado na Malásia em 2017.

Acredita-se que o pai de Kim Jong-un tenha tido pelo menos quatro cônjuges diferentes, mas seus relacionamentos eram mantidos longe dos holofotes públicos.

Acredita-se também que sua mãe, Ko Yong-hui (1952-2004), tenha nascido no Japão e chegado à Coreia do Norte nos anos 1960, para trabalhar como dançarina.

Rumores dizem que ela teria sido a consorte favorita de Kim Jong-il.

Em 2018, foram encontradas fotos de Ko Yong-hui durante sua visita ao Japão em 1973.

Mas, segundo o jornal sul-coreano The Korea Times, a Coreia do Norte não deu muito destaque a Ko devido ao seu passado como dançarina e à sua origem japonesa.

"Por ter nascido no Japão, que havia ocupado a península coreana durante a Segunda Guerra Mundial, ela normalmente teria sido relegada a uma classe social mais baixa", explica Howell.

"Mas, como se casou com Kim Jong-il, teve uma vida luxuosa", acrescenta o especialista.

2. Quem é a esposa de Kim Jong-un?

Também não temos certeza. Sabemos que ele tem uma esposa, Ri Sol-ju, mas não se sabe ao certo quando eles se casaram. Especula-se que o casamento pode ter ocorrido em 2009.

Também pouco se sabe sobre a "Camarada Ri Sol-ju".

Seria ela uma antiga cantora que chamou a atenção de Kim durante uma performance?

Afinal, existe uma artista norte-coreana com o seu nome, mas nunca foi confirmado oficialmente que se trata da mesma pessoa.

Segundo informações atribuídas à inteligência sul-coreana, Ri Sol-ju visitou a Coreia do Sul durante o Campeonato Asiático de Atletismo de 2005, como parte da equipe de líderes de torcida da Coreia do Norte — e estudou canto na China.

A Coreia do Norte não dá nenhum detalhe sobre Ri Sol-ju, limitando-se a afirmar que ela é apenas a esposa de Kim Jong-un.

3. Quantos filhos Kim Jong-un tem?

Esse é mais um detalhe familiar difícil de ser determinado.

Em 2016, surgiram especulações de que Ri Sol-ju estaria grávida, quando ela desapareceu da cena pública.

Mas a gravidez nunca foi oficialmente confirmada.

Acredita-se que dois filhos anteriores tenham nascido em 2010 e 2013, mas não se sabe se algum deles é menino — o que faria dele um potencial sucessor de Kim.

Na verdade, sabemos pouco sobre as crianças.

Kim Jong-un tem comparecido em público com uma filha, Kim Ju-ae.

Acredita-se que ela seja a segunda filha mais velha do líder norte-coreano e teria 10 anos.

Ela é a mais conhecida publicamente, já que fez pelo menos cinco aparições públicas em 2023.

"Ainda não conhecemos toda a história dos seus filhos", conta Howell.

"Ele (Kim Jong-un) tem outros filhos, mas sabemos muito pouco sobre eles. Não sabemos quem são suas mães."

Howell relembra que foi o antigo astro do basquete americano Dennis Rodman, um improvável amigo próximo de Kim Jong-un, quem revelou o nome da filha do líder norte-coreano, em uma entrevista em 2013.

Diferentemente de muitos analistas (e da própria agência de inteligência da Coreia do Sul), Howell diz não acreditar que Kim Ju-ae esteja sendo preparada para ser a próxima Líder Suprema da Coreia do Norte.

Ela ainda é jovem e a influente irmã de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, tem mais experiência e melhores conexões com a elite do país.

Esses fatores podem fazer com que ela seja a candidata mais provável à sucessão do seu irmão.

Howell acredita que "o líder norte-coreano tem sido visto com sua jovem filha em lançamentos de mísseis, banquetes ou jogos de futebol porque ele quer ser visto como um líder benevolente e homem de família".

4. Como Kim Jong-un consegue viver com luxo se o país é tão pobre?

Há anos, a Coreia do Norte e seu líder enfrentam fortes sanções impostas pelas Nações Unidas e por países ocidentais, devido ao desenvolvimento de armas nucleares e mísseis balísticos pelo país.

Mas Howell afirma que Kim Jong-un faz tudo o que pode para se esquivar das sanções.

"O país tem um fundo secreto especificamente criado para uso pelo regime", detalha o professor.

"Kim quer mantê-lo porque deseja que ele e sua família continuem tendo uma vida de luxo."

Howell diz que existam redes de países em todo o mundo dispostos a fornecer dinheiro para a Coreia do Norte.

E há quem afirme que o país também pode receber fundos de outras maneiras.

"As pessoas costumam pensar que a Coreia do Norte é um país isolado que não tem internet. Ela tem internet estatal e a guerra cibernética se tornou uma estratégia importante (no xadrez geopolítico mundial)", afirma Howell.

"O regime de Kim faz ataques cibernéticos contra sistemas de computador de outros países para roubar dinheiro e levar a cabo sua economia e seu programa nuclear."

5. Kim Jong-un se preocupa com seu povo?

Um discurso durante uma parada militar em 2020 mostrou um lado diferente do Líder Supremo da Coreia do Norte.

Kim agradeceu às suas tropas pelos esforços contra a pandemia e em desastres naturais recentes.

E, em dado momento, ele enxugou as lágrimas enquanto falava sobre as dificuldades do país.

Foi uma rara demonstração de emoção de um líder norte-coreano.

Alguns observadores indicaram que ele poderia estar tentando mostrar humildade, enquanto o país enfrenta uma crise econômica crescente.

Mas um exame da vida extravagante do líder da Coreia do Norte indica o contrário.

Kim Jong-un mantém a tradição — iniciada por seu avô, Kim Il-sung — de viajar longas distâncias em trens luxuosos.

O comandante militar russo Konstantin Pulikovsky, que acompanhou Kim Jong-il em sua viagem à Rússia em 2001, comentou a opulência do trem no seu livro de memórias, intitulado Orient Express.

"Era possível pedir qualquer prato da cozinha russa, chinesa, coreana, japonesa e francesa", escreveu ele.

Lagostas vivas e vinhos finos franceses de Bordeaux e da Borgonha também eram importados de Paris.

Essas e outras formas de transporte luxuosas, incluindo aviões particulares, representam forte contraste com a vida empobrecida do povo norte-coreano.

Norte-coreanos entrevistados pela BBC afirmam que a escassez de alimentos no país é tão grande que seus vizinhos morreram de fome.

Segundo especialistas, a situação atual é a pior desde os anos 1990.

O que isso diz sobre as prioridades de Kim Jong-un?

Para Edward Howell, "ele quer simplesmente preservar não só o regime, mas sua própria liderança tirânica e opressiva. Ele não parece se preocupar com os 26 milhões de habitantes do seu país."

"Será que ele acha que esta é uma estratégia viável para seguir adiante?"