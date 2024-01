Globo de Ouro: confira lista completa dos vencedores do melhor da TV e do cinema

Lily Gladstone, com Globo de Ouro de melhor atriz de drama por sua atuação em Assassinos da Lua das Flores - (crédito: Getty Images) Leire Ventas - Da BBC News Mundo em Los Angeles

Oppenheimer e Pobres Criaturas foram os grandes vencedores entre os filmes na 81ª edição do Globo de Ouro.

Já nas categorias televisivas, Succession e O Urso levaram a maioria dos troféus.

Realizada no domingo (7/1), na cidade de Los Angeles, nos EUA, a cerimônia deu início a uma nova era dos prêmios de entretenimento, após a dissolução da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, então responsável pela premiação, devido a um escândalo com acusações de corrupção e de falta de diversidade no sistema de votação.

Numa solenidade sem surpresas, polêmicas ou discursos políticos, Oppenheimer levou para casa cinco dos oito prêmios para os quais foi indicado, incluindo Melhor Filme de Drama, Melhor Diretor para Christopher Nolan e Melhor Ator de Drama para Cillian Murphy.

Pobres Criaturas, por sua vez, ganhou o prêmio de Melhor Filme de Comédia ou Musical e sua protagonista, interpretada por Emma Stone, levou o troféu de Melhor Atriz de Comédia ou Musical.

O Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama foi para Lily Gladstone, que iniciou o discurso de agradecimento falando em língua indígena.

Como era de se esperar, o filme Barbie — que recebeu muitas indicações, mas não ganhou nenhum dos prêmios principais — foi coroado como a Maior Bilheteria do Ano, uma categoria que foi lançada em 2024.

O Globo de Ouro foi apresentado desta vez pelo ator e comediante americano Jo Koy.

Confira a seguir a lista completa dos vencedores do Globo de Ouro de 2024:

Nas categorias de filmes:

Melhor Filme de Drama : Oppenheimer

: Oppenheimer Melhor Filme Musical ou de Comédia: Pobres Criaturas

Pobres Criaturas Melhor Atriz de Drama: Lily Gladstone, por Assassinos da Lua das Flores

Lily Gladstone, por Assassinos da Lua das Flores Melhor Ator de Drama: Cillian Murphy, por Oppenheimer

Cillian Murphy, por Oppenheimer Melhor Atriz em Comédia ou Musical: Emma Stone, por Pobres Criaturas

Emma Stone, por Pobres Criaturas Melhor Ator em Musical ou Comédia: Paul Giamatti, por Os Excluídos

Paul Giamatti, por Os Excluídos Melhor Atriz Coadjuvante: Da'Vine Joy Randolph, por Os Excluídos

Da'Vine Joy Randolph, por Os Excluídos Melhor Ator Coadjuvante: Robert Downey Jr., por Oppenheimer

Robert Downey Jr., por Oppenheimer Melhor Filme Estrangeiro: Anatomia de uma Queda

Anatomia de uma Queda Melhor Animação: O Menino e a Garça

O Menino e a Garça Melhor Diretor: Christopher Nolan, por Oppenheimer

Christopher Nolan, por Oppenheimer Melhor Roteiro: Justine Triet e Arthur Harari, por Anatomia de uma Queda

Justine Triet e Arthur Harari, por Anatomia de uma Queda Maior Bilheteria: Barbie

Barbie Melhor Trilha Sonora Original: Ludwig Goransson, por Oppenheimer

Ludwig Goransson, por Oppenheimer Melhor Canção Original: Billie Eilish O'Connell e Finneas O'Connell, autores de What Was I Made For?, de Barbie

Nas categorias de televisão:

Melhor Série Dramática de TV: Succession

Succession Melhor Minissérie ou Filme para Televisão: Treta

Treta Melhor Série de TV de Musical ou Comédia: O Urso

O Urso Melhor Ator em Série Dramática de TV: Kieran Culkin, por Succession

Kieran Culkin, por Succession Melhor Atriz de TV em Série Dramática: Sarah Snook, por Succession

Sarah Snook, por Succession Melhor Atriz de Comédia ou Musical para TV: Ayo Edebiri, por O Urso

Ayo Edebiri, por O Urso Melhor Ator em Comédia ou Musical para TV: Jeremy Allen White, por O Urso

Jeremy Allen White, por O Urso Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme para TV: Ali Wong, por Treta

Ali Wong, por Treta Melhor Ator em Série Limitada ou Filme para TV: Steven Yeun, por Treta

Steven Yeun, por Treta Melhor Atriz Coadjuvante de TV: Elizabeth Debicki, por The Crown

Elizabeth Debicki, por The Crown Melhor Ator Coadjuvante de TV: Matthew MacFadyen, por Succession

Matthew MacFadyen, por Succession Melhor Performance de Comédia Stand-up na TV: Ricky Gervais, por Ricky Gervais: Armageddon

Num Globo de Ouro sem mensagens ou referências ao contexto sociopolítico global, as palavras de Lily Gladstone se destacaram. Ela recebeu o prêmio pela atuação em Assassinos da Lua das Flores, filme dirigido por Martin Scorsese.

Gladstone começou seu discurso falando em blackfoot, uma língua indígena americana.

"Falei um pouco da língua blackfoot, a bela nação que me criou e me encorajou a continuar fazendo isso", disse ela ao público.

Gladstone cresceu em uma reserva em Montana, um Estado no noroeste dos Estados Unidos que faz fronteira com o Canadá.

"Estou aqui com minha mãe, que, embora não fosse blackfoot, trabalhou incansavelmente para trazer essa língua para nossa sala de aula", destacou a atriz.

"Esse prêmio é histórico. Fico muito grata por poder falar um pouco da minha língua, porque os atores nativos dizem suas falas em inglês", concluiu ela.

Em Assassinos da Lua das Flores, Gladstone interpreta Mollie Burkhart, uma mulher de etnia osage cujos parentes são brutalmente assassinados como parte de uma conspiração de colonos brancos para se mudarem para as terras e confiscarem a fortuna dos indígenas.

Outro ator que se destacou por seu discurso foi Robert Downey Jr., que ganhou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante pelo papel em Oppenheimer.

"Uma história chocante sobre o dilema ético das armas nucleares arrecada um bilhão de dólares... Isso parece familiar? Não. Exceto porque a Universal apostou fortemente em Christopher Nolan para dirigi-la", enfatizou ele.

O filme narra a vida de J. Robert Oppenheimer, um físico teórico que foi fundamental no desenvolvimento das primeiras armas nucleares como parte do Projeto Manhattan — e, portanto, ajudou a inaugurar a era atômica.

Na obra, Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, um funcionário do governo dos EUA.

Oppenheimer já aparecia como uma das grandes apostas do Globo de Ouro deste ano, junto com Barbie.

O filme dirigido por Greta Gerwig, porém, não se destacou nas principais categorias.

"Gostaríamos de dedicar [o Globo de Ouro] a cada uma das pessoas do planeta que se vestiram para a ocasião e foram ao melhor lugar do planeta: as salas de cinema", disse a produtora e protagonista de Barbie, Margot Robbie, ao receber o prêmio de Maior Bilheteria

Essa é uma nova categoria, que visa reconhecer os méritos de filmes de sucesso comercial.

"Obrigado ao Globo de Ouro por criar um prêmio que celebra os fãs de cinema. Este filme é sobre Barbie, mas também é um filme sobre humanos. Fizemos isso para vocês e fizemos com amor. Obrigado por amá-lo de volta", discursou Robie.

A música What Was I Made For?, de Billie Eilish, ganhou o prêmio de Melhor Canção Original. Essa foi uma das três músicas da Barbie indicadas na categoria.

"Exatamente um ano atrás, quando vi o filme, fiquei muito infeliz e deprimida, e escrever a música me salvou um pouco", disse Eilish ao receber o prêmio.

Com o Globo de Ouro, começa a temporada de premiações de Hollywood, que culminará com o Oscar, marcado para 10 de março.