Camundongo é filmado 'arrumando' garagem de carteiro todos os dias

Rodney Holbrook, 75, não conseguia acreditar nas imagens filmadas com câmera noturna - (crédito: ANIMAL NEWS AGENCY) Charlie Buckland - BBC News

Apesar de ter como passatempo fotografar a vida selvagem, o carteiro aposentado Rodney Holbrook nunca esperaria capturar uma cena no estilo da animação Ratatouille em sua própria garagem.

Ele decidiu instalar uma câmera de visão noturna no galpão após notar com frequência mudanças misteriosas na arrumação dos objetos guardados no local.

Foi assim que Holbrook registrou imagens de um camundongo que recolhe prendedores de roupa, rolhas, porcas e parafusos espalhados pela garagem e os coloca em uma caixa.

Ele apelidou o roedor de "Welsh Tidy Mouse", uma expressão que significa algo como "camundongo galês organizado" em tradução livre para o português.

Holbrook, de 75 anos e natural de Builth Wells, uma cidade no País de Gales, diz que o ritual de arrumação já dura dois meses.

"No começo, percebi que alguns alimentos que estava colocando para os pássaros acabavam em alguns sapatos velhos que guardava na garagem", conta.

"Noventa e nove vezes em 100 o camundongo vai arrumar tudo durante a noite", diz.

"É realmente incrível que ele coloque tudo de volta na caixa, acho que é possível que eles goste disso."

Holbrook acredita que o camundongo esteja usando os objetos para esconder nozes e, até agora, o esquema tem funcionado a seu favor.

"Não me preocupo em arrumar agora, deixo as coisas fora da caixa e ele coloca de volta no lugar pela manhã", diz.

"Acho que ele arrumaria até minha esposa se eu a deixasse lá", brinca.

Nenhum objeto parece incomodar o camundongo, já que ele foi pego carregando até abraçadeiras de nylon.

"Na verdade, foi um experimento. Adicionei coisas diferentes à mesa para ver se ele conseguiria levantá-las", diz.

Mas essa não é a primeira vez que Holbrook ouve histórias de um roedor "que faz faxina".

Quando morava em Bristol, no oeste da Inglaterra, em 2019, um amigo também notou que um camundongo estava mantendo sua garagem em ordem.

"Aquele vídeo viralizou e rodou o mundo", diz ele.

"Foi difícil acreditar que aqui em Builth Wells aconteceria o mesmo anos depois."