As conquistas de Franz Beckenbauer, lenda do futebol alemão, morto aos 78 anos

Franz Beckenbauer levanta o troféu da Copa do Mundo após a vitória final da Alemanha Ocidental sobre a Holanda em 1974

O alemão Franz Beckenbauer, considerado um dos maiores nomes do futebol de todos os tempos, morreu aos 78 anos.

Beckenbauer venceu a Copa do Mundo como capitão da Alemanha Ocidental em 1974. Ele também ergueu o troféu como técnico da Alemanha em 1990.

O ex-zagueiro foi ídolo do Bayern de Munique, o maior clube da Alemanha, onde jogou 582 vezes, vencendo a primeira divisão do campeonato alemão como jogador e como técnico.

Apelidado de Der Kaiser, ele também venceu a Eurocopa em 1972 pela seleção alemã, bem como a Bola de Ouro duas vezes.

A morte de Beckenbauer foi anunciada pela família à agência de notícias alemã DPA.

"É com profunda tristeza que anunciamos que meu marido e nosso pai, Franz Beckenbauer, faleceu pacificamente enquanto dormia ontem, domingo, cercado por sua família. Pedimos que nos permitam lamentar em silêncio e se abstenham procurar a família para qualquer pergunta."

Jogando como meio-campista, Beckenbauer marcou Bobby Charlton na final da Copa do Mundo de 1966, que a Inglaterra venceu por 4 a 2, antes de assumir sua posição icônica como zagueiro.

'Jogo do século'

Ele também marcou quatro gols na Copa do Mundo de 1966, com apenas 20 anos, e ganhou o prêmio de melhor jogador jovem do torneio.

Outro momento marcante em sua carreira ocorreu na semifinal da Copa do Mundo de 1970, contra a Itália, considerado um dos maiores jogos de todos os tempos e até hoje chamado de "jogo do século".

Aos 25 minutos da primeira etapa, Beckenbauer machucou a clavícula, mas continuou em campo mesmo com o braço direito imobilizado. A Itália venceu a partida por 4 a 3 - com 5 gols na prorrogação -, indo à final da Copa sediada no México, quando perderia para a histórica seleção brasileira de Pelé, Jairzinho e Tostão.

Beckenbauer jogou 103 vezes pela Alemanha Ocidental.

Beckenbauer é um dos três únicos homens que conquistaram a Copa do Mundo como jogador e técnico, junto com o brasileiro Mário Zagallo, que morreu na última sexta-feira, e o francês Didier Deschamps.

Como jogador do Bayern, Beckenbauer conquistou quatro títulos da liga alemã e foi capitão no tricampeonato do clube da Champions League, em 1974, 1975 e 1976. Também venceu a Bundesliga pelo Hamburgo.

"A família da Bundesliga está arrasada ao saber da morte de Franz Beckenbauer. Um verdadeiro ícone, então, agora e sempre. RIP, Der Kaiser", escreveu o perfil oficial da liga alemã.

Bernd Neuendorf, presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB), disse que Beckenbauer foi "um dos melhores jogadores do nosso esporte".

"Olhamos para o trabalho de sua vida com respeito e grande gratidão", disse.

"Com ele, estamos perdendo um jogador de futebol único e uma pessoa adorável. Com sua leveza, elegância e visão, ele estabeleceu padrões em campo. Franz Beckenbauer deixa um grande legado para a DFB e para o futebol como um todo."