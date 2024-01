Qual a origem do inferno no Cristianismo e em outras religiões

Ilustração de Hades segundo crença grega — submundo para onde iriam almas depois da morte - (crédito: Getty) Alejandro Millan Valencia - BBC News Mundo

"Por mim se vai das dores à morada,

Por mim se vai ao padecer eterno,

Por mim se vai à gente condenada. [...]

No existir, ser nenhum a mim se avança,

Não sendo eterno, e eu eternal perduro:

Deixai, ó vós que entrais, toda a esperança!”

Essa inscrição encontra-se na parte superior da porta que leva ao inferno segundo o relato imaginário do escritor e poeta florentino Dante Alighieri (1265-1321) em sua obra-prima, A Divina Comédia (os versos acima fazem parte da tradução de José Pedro Xavier Pinheiro).

O relato do famoso escritor italiano é uma expressão simbólica da crença cristã de que o inferno é um lugar horrível onde os pecadores são severamente punidos.

O mais curioso é que na Bíblia quase não há menção ao inferno como um lugar de castigo e tortura.

Em vez disso, a ideia de inferno como o conhecemos é uma combinação de diferentes tradições e lendas que vão desde o conceito da vida após a morte que os egípcios tinham até a de Hades dos gregos e aos mitos fundadores dos babilônios.

"O inferno como um lugar cheio de fogo e demônios que castigam os pecadores é um conceito exclusivo da tradição judaico-cristã, mas se forma a partir da sistematização de histórias e ideias que surgiram no que conhecemos como Crescente Fértil", explica Juan David Tobón Cano, historiador e teólogo da Universidade San Buenaventura, na Colômbia, à BBC News Mundo, o serviço de notícias em espanhol da BBC.

Tobón assinala que a ideia de inferno surge conforme o ser humano tem dificuldade de explicar o caos.

"Na observação do Universo, começaram a ser percebidos fenômenos compreensíveis — tempestades, terremotos, etc. — e começaram a vincular isso ao submundo", diz.

Todas essas ideias culminaram em crenças na vida após a morte nas civilizações egípcia e mesopotâmica, então adotadas pelos primeiros hebreus.

Sean McDonough, professor no Instituto Teológico Gordon-Conwell, nos Estados Unidos, explica que "nas primeiras versões da Bíblia hebraica, essa noção de um lugar para onde vão os mortos tem um nome: Sheol. Mas esse é um lugar para onde vão os mortos, nada mais acontece".

"Aos poucos, o conceito absoluto de Sheol vai mudando. De local de mortos, passou a ser considerado um local temporário".

"Depois de um tempo ali, os mortos que haviam sido justos e cumpriram a lei iam para a presença de Deus, ao passo que os que não o fizeram iam para um lugar repleto de fogo purificador, conhecido como Gehena."

Esse ponto é fundamental para se entender as diferenças que vão surgindo nas percepções sobre a vida após a morte.

Segundo Tobón, "uma das grandes diferenças entre o judaísmo e as outras religiões é que eles acreditam que Deus faz uma aliança com eles e faz isso por meio de uma lei, que são os dez mandamentos".

"Isso cria o conceito de recompensa e punição 'divinas'. Aqueles que obedecem à lei serão recompensados ??e aqueles que não o fizerem serão punidos. Isso não era tão evidente em outras culturas."

McDonough destaca que o próprio Jesus enfatiza o inferno como lugar de punição.

"Jesus menciona uma 'fornalha ardente' onde os ímpios sofrerão tristeza e desespero e onde haverá 'choro e ranger de dentes'", descreve McDonough.

"Essas palavras serão fundamentais para o conceito de inferno que veremos na Idade Média e que continua até hoje."

Dante, o inferno total

Os especialistas esclarecem que a palavra latina infernum começa a aparecer nas primeiras traduções do hebraico e do grego para o latim.

A palavra passa pouco a pouco a substituir termos como Sheol e Hades, que são claras referências de civilizações antigas ao submundo.

Tobón explica que os primeiros cristãos incorporaram na nova religião o pensamento grego.

"Um elemento que eles incorporam é o conceito platônico de que o ser humano é composto de corpo e alma — e esse será o princípio que [resulta na ideia de que] as almas deverão ir para algum lugar após a morte", afirma.

Começa então uma discussão teológica que, por volta do século 6, acaba consolidando a ideia de que o inferno é um lugar onde as almas impenitentes sofrem castigo por toda a eternidade.

"Deve ficar claro que, segundo [a interpretação dos] os teólogos, o principal castigo é não estar na presença de Deus. O fogo e a tortura são algo mais simbólico", diz McDonough.

E esse conceito de um lugar cheio de horrores acaba se disseminando com a obra de Dante Alighieri no século 14.

"Não é que Dante defina o que é o inferno, mas sim que ele reúne de forma magistral todas as noções que existiam naquela época sobre esse lugar e digamos que estabelece um lugar-comum: é um lugar onde se sofre eternamente", explica Tobón.

Com o tempo, e como resultado da reação dos fiéis e da influência de diferentes correntes teológicas, a definição de inferno foi se transformando.

O Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, diz: "A doutrina da Igreja afirma a existência do Inferno e a sua eternidade. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente, após a morte, aos infernos, onde sofrem as penas do Inferno, 'o fogo eterno'."

Outras crenças

Os especialistas entrevistados pela BBC News Mundo avaliam que as versões do submundo em outras religiões e culturas correspondem mais a um lugar onde as almas descansam do que a um lugar de punição.

Por exemplo, no budismo existe um lugar conhecido como Naraka — um submundo e lugar de tormento.

Mas geralmente não são lugares definitivos, e sim um espaço transitório.

No Islã, o Alcorão fala em um "lugar de fogo" em diferentes ocasiões, e existe uma tradição de que almas infiéis irão para Jahannam, uma versão do inferno.

Tobón lembra também de exemplos vindos de povos nativos do continente americano, como o Xibalbá, o submundo maia a que se chega por meio de enormes poços de água conhecidos como cenotes.

"É o submundo, onde há tormento, mas não é um castigo por não se cumprir a lei de um deus, é o lugar para onde vão todos os homens após a morte", explica.

"Já para os muíscas (ou chibchas), que viveram na Colômbia, o submundo era um lugar belo — na realidade, ele é descrito como um lugar 'tão verde como a cor das esmeraldas'."