Macron nomeia Gabriel Attal: o primeiro-ministro mais jovem da França

O presidente da França, Emmanuel Macron, nomeou, nesta terça-feira (9/1), como primeiro-ministro, Gabriel Attal, ex-ministro da Educação. A decisão veio após a demissão de Élisabeth Borne.

Attal, 34 anos, é o primeiro ministro mais jovem da história da França. Borne renunciou ao cargo ontem, depois de superar quase trinta moções de censura na Assembleia Nacional.

Os líderes da oposição foram rápidos a reagir e a sublinhar que não esperam grandes mudanças. “Élisabeth Borne, Gabriel Attal ou qualquer outro, não me interessa, serão as mesmas políticas”, disse o líder do Partido Socialista, Olivier Faure, em declarações à rádio France Inter.

"Gabriel Attal é um pouco como o Macron de 2017", disse o deputado francês Patrick Vignal, referindo-se ao momento em que o presidente assumiu o cargo pela primeira vez como o líder mais jovem da história da França.