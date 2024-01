Cidade no Chile quer matar 4,5 mil cachorros de rua

A cidade de San Pedro do Atacama, no Chile, pretende realizar a eutanásia com 4,5 mil cachorros de rua após uma turista brasileira ser atacada por sete cachorros e ficar em estado grave.

O pedido é baseado em uma portaria do Ministério da Saúde do país, após a prefeitura argumentar que três pessoas foram atacadas pelos cães.

Uma das vítimas é uma jovem de 27 anos que morreu depois de ser atacada por uma matilha. A ação do ministério também cita uma criança que precisou amputar uma orelha após o ataque.

Com base nisso, o município argumenta que se trata de uma ação para segurança pública e teme mais ataques dos animais.