Brasileiro é sequestrado em meio a escalada de violência no Equador

O brasileiro Thiago Allan Freitas foi sequestrado nesta terça-feira (9/1) em Guayaquil, Equador, em meio à escalada de violência no país. Nesta manhã, o presidente equatoriano, Daniel Noboa, decretou estado de emergência de segurança por 60 dias.

Thiago vive no Equador há três anos, onde tem uma churrascaria brasileira. No Instagram do estabelecimento La Brasa, Gustavo, filho do chef de cozinha, pediu ajuda aos seguidores para pagar o resgate. O jovem afirmou que a família já deu todo o dinheiro que tinha, mas não conseguiu pagar os US$ 3 mil pedidos pelos sequestradores.

"Oi, meu nome é Gustavo, sou filho do Thiago. Meu pai foi sequestrado nesta manhã. Já enviamos todo o dinheiro que tínhamos, não temos mais. Por isso, peço a vocês que me ajudem com qualquer valor, é muito bem vindo, que seja um dólar, dois dólares, porque necessitamos de verdade, estamos desesperados e não temos o que fazer. Já pagamos US$ 1.100, mas estão pedindo 3 mil”, diz Gustavo em vídeo. Confira:

À CNN, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que acompanha a denúncia por meio da Embaixada em Quito e mantém contato com os familiares de Thiago. O órgão indicou ainda que "busca apurar as circunstâncias do ocorrido junto às autoridades locais".

Em nota, o Itamaraty afirmou que segue atento à situação de brasileiros residentes no Equador e disponibilizou o número +55 61 98260-0610 para contato.

Emergência

O Equador vive situação de emergência devido à escalada de violência por parte de facções criminosas nos últimos dias. Na segunda-feira (8/1), o presidente declarou calamidade por 60 dias acompanhado de uma série de medidas como a presença das Forças Armadas nas ruas e toque de recolher das 23h às 5h para todas as cidades.

O anúncio veio após a fuga de Adolfo Macías, conhecido como Fito, líder da facção criminosa Los Choneros, da prisão. O detento foi condenado com pena de 34 anos, que cumpria em uma penitenciária próxima a Guayaquil.

Segundo o ministro de comunicação do Equador, Roberto Izurieta, o governo planejava transferir o líder da facção para uma prisão de segurança máxima. Desde 2011, Fito já protagonizou uma série de episódios de violência em penitenciárias e comanda o crime organizado mesmo dentro do presídio.

Desde a fuga do líder criminoso, no domingo (7/1), o Equador vive em estado de alerta. Na tarde desta terça, um grupo armado invadiu transmissão ao vivo da emissora TC Televisión.