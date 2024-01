Grupo armado invade transmissão ao vivo de emissora de TV no Equador

Um grupo de homens armados invadiu a sede do canal de televisão TC Televisión, em Guayaquil, no Equador, nesta terça-feira (9/1) por volta das 16:30 (14:30, no horário de Brasília). Vídeos do momento mostram que a gangue obriga os jornalistas a deitarem no chão, e é possível ouvir gritos e pessoas pedindo para não atirar.

Os homens encapuzados aparecem armados com rifles e granadas. "Não atirem, por favor, não atirem", é possível ouvir uma mulher dizendo nas imagens transmitidas pela televisão, enquanto outras pessoas sentadas no chão cobrem o rosto. A polícia foi encaminhada ao local e outros meios de comunicação ordenaram o fechamento das portas e evacuaram os funcionários.



A ocorrência se deu algumas horas depois que o presidente Daniel Noboa declarou o estado de emergência de 60 dias em resposta a fuga da prisão, no último domingo (7/1), do líder da maior facção do Equador, a Los Choneros, e pelo aumento dos casos de violência do país. Entre as medidas aplicadas estão um toque de recolher e a presença militar nas ruas.

Veja o vídeo:

