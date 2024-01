Uma mulher passou quatro noites presa em uma caminhonete depois de desviar de um cervo na estrada e cair de um desfiladeiro na Califórnia, Estados Unidos. O caso ocorreu em 3 de janeiro. Os gritos fracos de socorro foram ouvidos por um pescador que passava no local e chamou o resgate no último domingo (7/1).





De acordo com a equipe de resgate da montanha San Dimas, a caminhonete caiu de aproximadamente 76m de altura, deixando a motorista presa pelo tornozelo nas ferragens em temperaturas congelantes. Sem serviço de celular, ela não teve como pedir ajuda. A mulher, que não teve a identidade revelada, conseguiu sobreviver com suprimentos que tinha no carro. “Felizmente, um pescador que passava ouviu a motorista pedindo ajuda e fez a ligação. A caminhonete dela não podia ser vista da estrada, então, a busca dele por novas águas para pescar acabou salvando a vida dela”, escreveu a equipe de resgate da montanha de San Dimas em postagem no Instagram.

O pescador, identificado como Chris Ayres, contou que a encontrou parada na caminhonete com a cabeça para fora da janela. “Não sei como ela sobreviveu”, disse ele ao canal norte-americano KCAL/KCBS. A equipe de resgate informou que não sabe se ela teria sobrevivido a mais uma noite.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca