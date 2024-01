Polícia confirma queda de helicóptero em SP: quais os principais motivos por trás de acidentes no Brasil

"Desempenho técnico do ser humano" é principal motivo para acidentes com helicópteros no Brasil, segundo Cenipa - (crédito: Getty Images) BBC Geral

Após 12 dias de buscas, um helicóptero que seguia em direção a Ilhabela (SP) foi localizado na manhã desta sexta-feira (12/1) caído em uma região de mata em Paraibuna (SP).

Segundo a Polícia Militar, nenhum dos quatro ocupantes da aeronave sobreviveu à queda da aeronave, que havia saído da cidade de São Paulo.

O helicóptero partiu do aeroporto de Campo de Marte e perdeu contato com as torres de comando em 31 de dezembro.

As quatro vítimas são Luciana Rodzewics, de 45 anos, e a filha Letícia Ayumi, de 20, além do amigo delas, Raphael Torres, 41, e o piloto Cassiano Tete Teodoro, de 44.

Momentos antes de a aeronave de desaparecer, Letícia fez um vídeo no helicóptero mostrando que o tempo estava fechado.

Ainda não se sabem as causas do acidente, e o helicóptero não possuía nenhum tipo de localizador ou caixa preta, segundo as autoridades. A investigação caberá à Força Aérea Brasileira (FAB).

Em meio a casos como esse, surge o questionamento: afinal, quais são os principais motivos para acidentes envolvendo helicópteros no Brasil?

Julgamento de pilotagem, aplicação de comandos, planejamento de voo, supervisão gerencial, indisciplina de voo, manutenção da aeronave, entre outros, explicam quase a metade (47,7%) dos acidentes registrados pelo Cenipa, órgão do Comando da Aeronáutica responsável pelo Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer), entre 2013 e 2023.

Esses fatores estão agrupados no que o órgão chama de "desempenho técnico do ser humano", o motivo mais recorrente para acidentes de helicópteros nos últimos dez anos, seguido por aspectos psicológicos (31%) e aqueles relacionados ao ambiente operacional (9%).

Os aspectos psicológicos envolvem fatores descritos como processo decisório, atitude, capacitação e treinamento, percepção e processos organizacionais.

Já aqueles relacionados ao ambiente operacional incluem principalmente condições meteorológicas adversas, além da presença de aves.

Os demais aspectos, com menos de 5% cada, são infraestrutura aeroportuária, aspectos médicos, entre outros.

Helicópteros: um em cada dez acidentes aéreos no Brasil

De 2013 a 2023, os acidentes com helicópteros no Brasil representaram pouco mais de um em cada dez acidentes aeronáuticos no país.

Foram registrados 191 acidentes com helicópteros no período, segundo o Cenipa, de um total de 1.756 acidentes aeronáuticos no período — compostos principalmente por casos envolvendo aviões (1.272).

Segundo a Força Aérea Brasileira, um acidente aeronáutico ocorre quando: qualquer pessoa sofre lesão grave ou morra em decorrência de sua presença na aeronave (exceto quando as lesões resultarem de causas naturais, forem autoinfligidas ou infligidas por terceiros); a aeronave sofre dano ou falha estrutural que afete adversamente a resistência estrutural, o seu desempenho ou as suas características de voo; quando a aeronave é considerada desaparecida ou o local onde se encontra seja absolutamente inacessível.