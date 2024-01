Pesquisadores descobrem origem das "múmias extraterrestres" achadas no Peru

Especialistas e autoridades do Peru desmentiram a descoberta de "múmias alienígenas" no país. Em anúncio realizado nesta sexta-feira (12/1), os pesquisadores informaram que, após análise científica das bonecas humanoides encontradas em outubro do ano passado, chegaram à conclusão de os materiais são feitos de ossos de animais terrestres.

As figuras foram achadas com roupas andinas em uma caixa de papelão e foram tidas na época como "evidência de extraterrestres". O destino das bonecas seria um congresso no México que apresentava "corpos humanoides possivelmente extraterrestres".

Em coletiva de imprensa, Flavio Estrada, arqueólogo do Instituto de Medicina Legal e Ciência Forense do Peru, disse que a análise das figuras permitiu identificar que eram feitas com ossos animais e humanos colados com material sintético. Além das bonecas, Estrada desmentiu também uma figura humanoide com uma mão com três dedos compridos, supostamente encontrada na cidade de Nazca.

A mão de três dedos teria sido encontrada em Nazca, cidade localizada no centro-sul do Peru. (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A coletiva não esclareceu se o destino das peças será o congresso no México, realizado pelo jornalista e especialista em ufologia Jaime Maussam. No evento, ele apresentou corpos que seriam de extraterrestres.