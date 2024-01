Taiwan elege presidente considerado 'encrenqueiro' pela China

William Lai foi eleito presidente de Taiwan neste sábado (13/1) - (crédito: Getty Images) BBC Geral

O atual vice-presidente de Taiwan, William Lai, venceu as eleições na ilha realizadas neste sábado (13/1).

Lai é conhecido por sua forte oposição à China e defesa de aproximação com os Estados Unidos. O governo da China considera Lai um "encrenqueiro", "divisionista", "linha-dura" e "muito pior do que [a atual presidente] Tsai [Ing-wen]".

Lai é médico e já ocupou quase todos os principais cargos políticos de Taiwan. Ele é o vice-presidente da ilha desde 2020, lidera a coalizão Pan-Verde e apoia uma identidade taiwanesa forte e abrangente.

Neste sábado, seu rival mais próximo nas urnas, o oposicionista Hou You-yi, do Kuomintang (KMT), admitiu a derrota. O KMT havia feito campanha prometendo melhores laços com Pequim e paz no Estreito de Taiwan.

Taiwan é uma ilha democrática com governo próprio – mas é reivindicada pela China continental e não é reconhecida como país pela grande maioria das nações.

Em seu discurso de vitória, minutos depois do reconhecimento de seus rivais, Lai disse: "Quero agradecer ao povo de Taiwan por escrever um novo capítulo na nossa democracia. Mostramos ao mundo o quanto valorizamos a nossa democracia. Este é o nosso compromisso inabalável. Taiwan alcançou uma vitória para a comunidade das democracias."

Lai disse também que o povo de Taiwan "resistiu com sucesso aos esforços de forças externas para influenciar as nossas eleições".

"Confiamos que apenas o povo de Taiwan tem o direito de escolher o seu próprio presidente", disse Lai.

Sobre a China continental, Lai disse em seu discurso de vitória que está "determinado a proteger Taiwan da contínua ameaça e intimidação da China" e manterá o status quo através do Estreito.

Manter a paz e a estabilidade através do Estreito de Taiwan é uma responsabilidade importante, disse ele, acrescentando que o seu governo "usará o diálogo para substituir o confronto” nas suas relações com a China.

Segundo o correspondente da BBC, Rupert Winfield-Hayes, a vitória de Lai é uma demonstração de que os eleitores "não se deixaram influenciar pelo argumento de que um voto em Lai é um voto a favor da guerra – que foi o que Pequim havia dito". Essa também foi a mensagem do candidato do KMT durante a campanha.

Mais de 90% das urnas já foram apuradas. Taiwan tem mais de 19 milhões de eleitores.

O que a vitória de Lai significa para a China?

Análise de Celia Hatton, Editora de Ásia e Pacífico da BBC

Nos últimos oito anos, Pequim tem criticado fortemente a atual líder de Taiwan, Tsai Ing-wen, mas a preocupação agora é que o recém-eleito Lai vá tensionar ainda mais as relações com Pequim do que na gestão de Tsai.

Os seus apoiadores argumentam o contrário: o perigo real, dizem, é uma presidência do KMT. Eles temem que os líderes comunistas da China não se contentariam apenas com os laços mais estreitos propostos pelo KMT e eventualmente tentariam unificar Taiwan e China.

Taiwan ocupa um lugar vital no mundo por várias razões – há poucas outras democracias jovens que demonstrem um compromisso tão forte com eleições livres e justas como a ilha.

Além disso, se a indústria de semicondutores de Taiwan fosse ameaçada ou suspensa, os chips de silício que Taiwan fornece para muitos dos nossos computadores, telefones, carros e equipamento médico também se esgotariam.

Taiwan é também um dos pontos críticos no centro da relação EUA-China.

É por isso que tantos estavam ansiosos aguardando os resultados eleitorais – muita coisa está em jogo.