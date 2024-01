A reação da China após EUA felicitar presidente eleito de Taiwan pela vitória

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, fotografado com o presidente da China, Xi Jinping, em junho de 2023 - (crédito: Getty Images) Malu Cursino e Laura Bicker - BBC News

A China acusou os Estados Unidos de enviarem "um sinal gravemente equivocado" àqueles que pressionam pela independência de Taiwan após o resultado das eleições de sábado (13/1).

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, enviou ao presidente eleito de Taiwan, William Lai, uma mensagem de parabéns pelo resultado.

Pequim classificou a mensagem como uma violação do compromisso de Washington de manter apenas laços não oficiais com Taiwan.

Lai prometeu proteger Taiwan de uma China cada vez mais agressiva.

Mas Pequim vê Taiwan como seu território e desafia ferozmente qualquer governo que diga o contrário.

Mensagens de felicitações ao novo líder de Taiwan chegaram de todo o mundo após as eleições, incluindo de Blinken – que enfatizou a parceria entre Taipei e Washington, que ele disse estar enraizada em valores democráticos.

"Esperamos trabalhar com Lai e com os líderes de Taiwan de todos os partidos para promover nossos interesses e valores partilhados", disse o secretário americano em comunicado.

Blinken também sublinhou que os EUA, um dos maiores aliados de Taiwan, estão "empenhados em manter a paz e a estabilidade através do Estreito".

O principal diplomata dos EUA também foi rápido em dizer que tal colaboração deve "promover nossa relação não oficial de longa data" e ser "consistente com a política de 'Uma Só China'".

De acordo com esta política, os EUA reconhecem e têm laços formais com a China, e não com a ilha de Taiwan, que a China vê como uma província separatista a ser unificada um dia com o continente.

As observações de Blinken suscitaram duras críticas de Pequim, que considera qualquer declaração de apoio a Taiwan como uma concessão de legitimidade a um candidato e partido político que a China considera como "um bando de separatistas" que espera transformar Taiwan numa nação soberana independente.

Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China disse que as felicitações de Blinken violaram a promessa dos EUA de manter "apenas relações culturais, comerciais e outras relações não oficiais" com Taiwan.

Sublinhou que a questão de Taiwan é "a primeira linha vermelha que não deve ser ultrapassada nas relações China-EUA" e disse ter apresentado uma queixa diplomática formal.

"A China se opõe firmemente a que os EUA tenham qualquer forma de interação oficial com Taiwan e interfiram nos assuntos de Taiwan de qualquer forma ou sob qualquer pretexto."

A declaração de Pequim provavelmente servirá como um aviso a Washington, depois de o governo americano ter enviado uma delegação não oficial de ex-funcionários dos EUA para manter conversações com importantes figuras políticas em Taiwan, poucas horas depois de a ilha autogovernada eleger Lai.

Destacada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, que saudou os resultados eleitorais, a delegação inclui um ex-conselheiro de segurança nacional dos EUA e um ex-secretário de Estado adjunto.

Outros países ocidentais, incluindo o Reino Unido, França e Alemanha, felicitaram o novo líder.