Modelo é processada por andar em caixa com buraco no seio para ser apalpada

Ela estava de biquíni e vídeos de câmeras de seguranças da cidade de Hongdae, na Coreia do Sul, mostram ela guiando as mãos das pessoas pelos buracos - (crédito: Reprodução redes sociais) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Uma modelo sul-coreana está sendo processada após desfilar na rua com uma caixa de papelão com buracos nos seios. Ela estava de biquíni e vídeos de câmeras de seguranças da cidade de Hongdae, na Coreia do Sul, mostram ela guiando as mãos das pessoas pelos buracos em ambos os lados da caixa. O caso aconteceu em setembro de 2023.

Pelas redes sociais, a modelo disse que estava se auto promovendo. “Não tenho seios falsos. Eu não fiz cirurgia de mama. Minha performance na caixa de papelão não é um golpe de marketing viral, eu só queria me promover e me tornar mais popular. É liberdade de expressão... Não acho que deva ser acusada de exposição indecente”. A publicação foi apagada logo depois.

Na Coreia do Sul, existe uma “Lei de Punição de Delitos Menores”, onde qualquer pessoa que seja considerada ofensiva para os outros por “expor excessivamente” o seu corpo, ou revelar qualquer parte do corpo, pode ser acusada.