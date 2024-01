Rei Charles 3º receberá tratamento para doença benigna na próstata

O rei Charles 3º durante sua coroação em maio de 2023 - (crédito: Getty Images) BBC Geral

O rei Charles 3º deve ir ao hospital na próxima semana para receber tratamento após diagnóstico de um aumento da próstata.

O Palácio de Buckingham disse que a condição do rei é benigna, mas que ele será submetido a um "procedimento corretivo".

Os compromissos públicos do rei, de 75 anos, serão adiados por um curto período de recuperação, informou o palácio.

O anúncio foi feito logo depois de ser revelado que a princesa de Gales, Kate Middleton, está no hospital após passar por uma cirurgia abdominal.

"Tal como acontece com milhares de homens todos os anos, o rei tem procurado tratamento contra o aumento da próstata", afirmou o comunicado.

O aumento benigno da próstata é comum em homens com mais de 50 anos e geralmente não é uma condição grave, de acordo com o site do NHS, o sistema público de saúde do Reino Unido.

A condição não significa que o paciente tenha um risco aumentado de desenvolver câncer de próstata.

Esta notícia está sendo atualizada e mais detalhes serão publicados em breve.