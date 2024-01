'Sociedade da Neve': por que urina dos sobreviventes nos Andes ficou preta?

Os sobreviventes do acidente nos Andes sofreram uma série de lesões traumáticas - (crédito: Netflix) José Miguel Robles Romero - The Conversation*

O filme A Sociedade da Neve, dirigido pelo espanhol Juan Antonio Bayona, conta a história real dos sobreviventes da queda do avião do voo 571 da Força Aérea Uruguaia.

Ele caiu em 13 de outubro de 1972, e os sobreviventes passaram 72 dias no meio da cordilheira dos Andes até serem resgatados.

Eles sofreram inúmeras dificuldades devido à escassez de alimentos, água e condições climáticas extremas.

Tudo isso provocou o aparecimento de uma infinidade de lesões traumáticas, assim como sequelas próprias do estado de sofrimento físico.

Um sinal muito alarmante

Dentre esses sintomas, um em especial merece destaque: em determinado momento da trama, um dos personagens observa que a cor de sua urina é preta, o que causa um desespero nele.

Antes de descobrir por que isso pode acontecer com você, devemos explicar que nosso sistema renal é responsável por eliminar os resíduos que circulam no sangue.

Se essa eliminação não for adequada, os compostos tóxicos permanecem e causam patologias muito graves.

É o que acontece na insuficiência renal, que pode causar a morte em pouco tempo.

Em condições normais, nossa urina deve ser amarela e clara.

E é composta principalmente por 95% de água, 2% de sais e 3% de uréia, que se forma para neutralizar a amônia resultante da degradação de proteínas.

Se partirmos dessa ideia, entenderemos que qualquer modificação na composição da urina também alterará sua cor, aparência ou cheiro. É o sinal de que estamos sofrendo de algum tipo de transtorno.

Possíveis diagnósticos

No caso do filme, a desidratação extrema possivelmente foi a causa do escurecimento.

A água que os protagonistas beberam veio da neve descongelada, e a quantidade diária não atingiu o recomendado 1,5 litro.

Com o passar dos dias, a concentração da urina aumentava e escurecia progressivamente. Mas existem outras patologias que se manifestam com esse sintoma.

Assim, o sobrevivente do voo 571 também poderia ter sofrido rabdomiólise, uma ruptura generalizada do tecido muscular causada por trauma, esforço excessivo ou frio excessivo.

Essa fratura libera uma proteína chamada mioglobina na corrente sanguínea. Quando sua concentração aumenta no sangue, começa a ser expelida pela urina, o que proporciona a cor preocupante.

Outra possibilidade, embora improvável, é que ele sofresse de melanúria, caracterizada pela expulsão de um pigmento corporal chamado melanina.

É a proteína que escurece a nossa pele quando tomamos sol para nos proteger, e também aquela que se une em pontos específicos do corpo formando efélides ou "sardas". Esse sintoma se manifesta em cânceres de pele avançados, conhecidos como melanomas.

Se o líquido expelido tende a ficar marrom muito escuro, poder se o caso de outro tipo de doença: uma infecção urinária grave.

Quando ocorre um processo infeccioso no sistema renal, ele deve expelir todos os resíduos criados.

Essa excreção altera a concentração da urina, que muda tanto sua cor quanto seu odor, que fica muito forte.

E, por último, teríamos também de considerar que se trata de um caso de colúria. É produzido pela expulsão da bilirrubina, pigmento amarelado que gera a degradação dos glóbulos vermelhos.

Suas altas concentrações no sangue causam dois sintomas: icterícia (pele amarelada) e a já citada colúria (urina de cor escura. É um indício de problema hepático, como ocorre na hepatite ou cirrose.

Se não estiver amarela, vá ao médico

Portanto, alterações na cor da urina podem ser um sinal de que algo está errado em nosso corpo. O que devemos olhar?

Como já apontamos anteriormente, o escurecimento pode indicar que precisamos beber mais água, entre muitas outras coisas.

Vermelhidão ou hematúria nos alertariam que estamos expelindo sangue. Isso pode ser um sintoma de infecção do trato urinário ou de problemas de próstata, no caso dos homens.

A depuração pode estar relacionada à ingestão excessiva de água ou à eliminação de glicose, como ocorre no diabetes.

Se for roxo, pode se tratar de uma infecção bacteriana do trato renal.

Uma tonalidade esverdeada pode ser causada pelo consumo excessivo de pigmentos dietéticos ou pela ingestão de certos medicamentos.

É claro que a urina deve ser amarela. E que uma alteração nesta cor, ou no cheiro, nos deve alertar e é importante buscar atendimento médico.

Infelizmente, o personagem de A Sociedade da Neve não teve essa possibilidade.

*José Miguel Robles Romero é professor doutor da Faculdade de Enfermagem da Universidade de Huelva, na Espanha. Seu artigo foi publicado no The Conversation, cuja versão original (em espanhol) você pode ler aqui