A impressionante estratégia de formigas invasoras agressivas para sobreviver a enchentes na Austrália

Austrália

As formigas-de-fogo formam verdadeiras balsas flutuantes para viajar nas águas das enchentes que afetam a Austrália. O país foi recentemente devastado por tempestades, o que ajudou na disseminação de uma das espécies mais invasoras de todo o mundo.

Consideradas uma super praga, as formigas-de-fogo-vermelhas (Solenopsis invicta) podem causar grandes mudanças no ecossistema e estragos em plantações ao se alimentarem de plantas e animais nativos.

As picadas dessa formiga também podem matar pessoas. Episódios fatais são raros, mas tendem a ficar mais comuns conforme essa espécie se espalha por diferentes partes do mundo, aponta um artigo da Universidade do Sudoeste do Texas, nos EUA.

O Conselho de Espécies Invasoras da Austrália afirma que o comportamento incomum na formação da balsa flutuante é uma evidência de que "a densidade (da população) de formigas-de-fogo está aumentando" no país.

O governo pede às comunidades dos Estados de Queensland e Nova Gales do Sul — que têm enfrentado condições climáticas inclementes — que estejam em alerta máximo contra essas formigas, à medida que elas se deslocam e estabelecem "pontos de apoio em novas áreas".

Balsas flutuantes de formigas foram documentadas em fazendas de cana-de-açúcar ao sul de Brisbane — onde as formigas-de-fogo já infestaram cerca de 700 mil hectares de terra.

Nativas da América do Sul, inclusive de algumas partes do Brasil, as formigas-do-fogo-vermelhas foram detectadas pela primeira vez em Queensland em 2001 e estavam concentradas dentro das fronteiras do Estado desde então.

Ainda é um mistério como elas entraram na Austrália, mas especula-se que provavelmente vieram dos EUA em contêineres.

Em novembro, as autoridades locais relataram que vários novos ninhos de formigas-do-fogo se espalharam pela primeira vez em Nova Gales do Sul a partir da fronteira de Queensland — o que levou a um aumento dos investimentos governamentais para controlar a praga.

As formigas-do-fogo costumam se espalhar por meio do solo contaminado e de materiais trazidos por pessoas para novas áreas. Algumas delas têm asas e são capazes de voar vários quilômetros. Elas também podem viajar muito mais se forem sopradas pelas correntes de vento.

O clima único da Austrália e a falta de predadores naturais fazem do local "o lar perfeito para as formigas-do-fogo", que poderiam habitar "todo o continente, exceto os locais mais frios" se não fossem contidas, de acordo com as autoridades de biossegurança.

Um dos maiores receios dos especialistas é que um dia essas formigas entrem pelos rios Murray e Darling — e, a partir daí, avancem rapidamente para novos Estados e territórios.

Uma colônia de três anos pode conter até 100 mil formigas dessa espécie. Uma rainha madura pode botar até 5 mil ovos por dia.

Nas últimas décadas, as formigas-de-fogo se espalharam por EUA, China, Taiwan, Japão e Filipinas, informa o governo australiano.