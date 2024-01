Nicholas Winton, o empresário que salvou quase 700 crianças judias de morrer no Holocausto com retirada em trem da Tchecoslováquia

Anthony Hopkins interpreta Winton no filme Uma Vida - (crédito: BBC) Redação - BBC News Mundo

Vendo que as tropas de Adolf Hitler começaram a ocupar a região norte da Tchecoslováquia – conhecida como Sudetos – milhares de famílias judias partiram aterrorizadas em direção a Praga, a capital. Eles sabiam que não estariam seguros por muito tempo, mas pelo menos poderiam sobreviver mais algumas semanas.

Para várias famílias, a salvação veio graças ao plano do empresário britânico Nicholas Winton: em 1938, Winton coordenou uma operação através da qual conseguiu evacuar 669 crianças judias da Tchecoslováquia para colocá-las em lares adotivos na Inglaterra.

As suas ações foram comparadas às de Oskar Schindler, o cidadão alemão que salvou a vida de pelo menos 1.200 judeus empregando-os nas suas fábricas na Polônia e na Tchecoslováquia durante a guerra.

Mas, ao contrário da história de Schindler, a de Winton permaneceu esquecida durante mais de 50 anos, só vindo à luz em 1988, quando a sua esposa Grete partilhou com um investigador do Holocausto as listas contendo os nomes das crianças que o seu marido tinha resgatado meio século antes.

Hoje, a história de como Winton conseguiu realizar com sucesso seu ato de heroísmo chega às telonas com Anthony Hopkins como protagonista do filme Uma Vida.

A viagem de esqui que não aconteceu

Nicholas Winton nasceu em 1909 em uma família de ascendência judaica que desejava se integrar à vida britânica.

Eles mudaram seu sobrenome original, Wertheimer, para Winton e batizaram Nicholas na igreja anglicana.

Enquanto a nuvem da guerra pairava sobre a Europa, o contato constante de Nicholas com os seus familiares em vários países do continente lhe deu uma perspectiva única sobre os efeitos que a expansão nazista estava tendo sobre a população judaica na Europa.

Foi por isso que em 1938 ele cancelou uma viagem de esqui que havia programado em resposta a uma carta que recebeu de seu grande amigo Martin Blake.

“Tenho uma tarefa muito interessante e preciso da sua ajuda. Não se preocupe em trazer esquis.”

Blake escreveu de Praga, onde trabalhou para o comitê britânico de refugiados na Tchecoslováquia. O convite abriria os olhos de Winton para uma crise humanitária sem precedentes.

O plano

Quando Winton chegou a Praga, viu campos de refugiados cheios de famílias deslocadas pela guerra, forçadas a abandonar as suas casas no meio do inverno gelado. As condições em que ele viu milhares de pessoas chegarem ao local o levaram a traçar um plano.

Como cidadão britânico bem relacionado no seu país, Winton estava convencido de que poderia coordenar a evacuação de refugiados mais jovens para o Reino Unido.

Winton e os seus colegas Martin Blake e Doreen Warriner fizeram de um hotel em Praga o seu centro de operações e começaram a recolher dados de famílias que queriam enviar os seus filhos para um local seguro.

De volta a Londres, a tarefa de Winton era administrar centenas de documentos que permitiriam a entrada de crianças no país, devido às condições estritas que o governo britânico havia estabelecido para permitir a entrada de menores vulneráveis.

Além disso, Winton teria que encontrar famílias substitutas para cada um dos refugiados que não tinham parentes para recebê-los no Reino Unido.

Na maioria dos casos, Winton teve que convencer as famílias que contactou através de anúncios nos jornais. Ele também obteve ajuda dos planos do governo britânico para realocar crianças britânicas dos centros urbanos, algo que normalizou a ideia de receber refugiados em várias partes do país.

Durante 1939, Winton conseguiu organizar a partida de oito trens de Praga e salvar a vida de 669 crianças, que como Ruth Halova – que morreu em 2020, mas falou à BBC em 2015 – conseguiram sobreviver à guerra.

“Havia uma locomotiva a vapor e os carros antigos eram feitos de tábuas de madeira. Todos nós tínhamos uma placa de papelão com um número pendurada em uma corda, e então eles nos empurraram para dentro das carruagens”, disse Halova à BBC.

Acrescentou que estavam “animados” porque viam a viagem como uma “aventura”, mas disse que nunca se esqueceu dos pais na estação “e dos seus rostos pressionados contra as janelas, com lágrimas nos olhos”.

Durante a guerra, Halova teve que viver com uma família britânica que não falava tcheco, mas graças a eles teve a sorte de se reunir com a sua família após o fim do conflito. Ele descreveu o reencontro com sua mãe como “a resposta às minhas orações”.

Um nono trem que estava programado para sair de Praga nunca chegou ao seu destino depois do início da guerra: as 250 crianças que deveriam estar a bordo morreram mais tarde em campos de concentração.

Os anos posteriores

Durante 50 anos, a história de como o empresário britânico Nicholas Winton salvou a vida de 669 crianças judias durante a Segunda Guerra Mundial passou praticamente despercebida.

Embora houvesse rumores de que Winton teria mantido a operação em segredo, ele próprio revelou em entrevista ao jornal britânico The Guardian que havia mencionado o assunto em algumas ocasiões à sua esposa, mas sem lhe dar muita importância.

Foi graças à sua esposa, e à decisão dela de compartilhar a lista dos nomes das crianças que seu marido salvou com a pesquisadora Elisabeth Maxwell, que em 1988 Winton pôde ver o fruto de seus esforços, quando assistiu à gravação do programa da BBC That’s life (Isso é vida, em tradução direta para o português).

A apresentadora Esther Rantzen folheava um livro antigo, quando de repente parou na lista com as fotos e nomes das crianças que conseguiram fugir da Tchecoslováquia graças aos oito trens que Winton havia organizado.

“Esta é Vera Gissing”, disse Rantzen, enquanto olhava para a foto em preto e branco de uma menina de cerca de 7 anos. “Encontramos o nome dele na lista (de Winton). Vera Gissing está conosco esta noite e gostaria de dizer que ela está sentada ao lado de Nicholas Winton.”

Winton olhou emocionado para a mulher ao seu lado e recebeu um abraço comovente enquanto retirava uma lágrima por trás dos óculos grossos que emolduravam seu rosto. Em seguida, um grande número de espectadores se levantou, que Rantzen identificou como crianças resgatadas pelo empresário.

O público explodiu em aplausos.

Winton foi condecorado pela Rainha Elizabeth II em 2003, e sua filha reconstruiu sua vida no livro no qual o novo filme agora se baseia.

Mas, apesar do reconhecimento, Winton – ou Nicky, como seus amigos o chamavam – permaneceu firmemente convencido de que o que ele fez não foi “algo heroico”.

Algo que seu filho Nick reiterou após a morte do pai em 2015: “A mensagem do meu pai é encorajar as pessoas a fazerem a diferença, em vez de esperar que algo aconteça ou esperar que outra pessoa o faça".

“Isso é o que ele tentou dizer às pessoas em todos os seus discursos e através do livro que minha irmã escreveu.”