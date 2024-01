Polícia ignorou ligação de emergência em casa onde 4 foram mortos

A polícia do condado de Norfolk, região do Reino Unido, ignorou uma chamada de emergência de uma residência, localizada na cidade de Norwich, em que posteriormente foram encontradas quatro pessoas mortas, incluindo duas crianças, na sexta-feira (19/1).

De acordo com o Daily Mail, portal britânico, três pessoas seriam da mesma família — o pai Bartlomiej Kuczynski, 45, e suas duas filhas de 12 e sete anos. A polícia acredita que a quarta pessoa, uma mulher de 36 anos, também seja da família, mas ainda não foi identificada e, por isso, o elo não foi confirmado. De acordo com a polícia, a mulher não seria residente permanente da casa.

A polícia confirmou que recebeu uma ligação no número de emergência, o 999 na região, por volta das 6 horas da manhã. Contudo, a polícia só foi enviada à casa após um segundo telefonema, de outra pessoa que informou estar preocupada com as pessoas da casa.

Os oficiais teriam chegado na casa apenas às 7h e encontrado os corpos 15 minutos depois, quando invadiram a residência.

A Polícia de Norfolk confirmou que, anteriormente, houve um encaminhamento do chamado para o Gabinete Independente de Conduta Policial (IOPC), como um procedimento padrão, porque houve um contato policial na residência em 14 de dezembro, relacionado a um inquérito de pessoa desaparecida. Então, após o chamado na sexta vindo da casa, a polícia novamente teria encaminhado ao IOPC.

Exames de corpo de delito vão ser realizados para identificar a causa da morte das vítimas.