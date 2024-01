As incríveis imagens premiadas em concurso de fotos de viagem

Pienza, Toscana, Itália - (crédito: ANDREJA RAVNAK / TPOTY.COM) BBC Geral

Da beleza lírica das paisagens europeias aos intrigantes retratos de xamãs realizando rituais em um lago congelado da Sibéria. Estas são algumas das imagens vencedoras do mais recente concurso de Fotógrafo de Viagens do Ano.

A fotógrafa eslovena AndreJa Ravnak foi a grande vencedora do principal prêmio — o de Fotógrafo de Viagens do Ano de 2023.

O trabalho de Ravnak mostra o cultivo de lúpulo na Eslovênia e campos ondulados na Itália e na República Checa.

"Há uma elegância sutil nos vencedores deste ano. Isso transparece em ambos os portfólios vencedores da AndreJa; um nos leva a paisagens simples, com cores delicadas e uma beleza textural, o outro aos campos de lúpulo prontos para o próximo plantio", diz o fundador da competição, Chris Coe.

"Os temas não são óbvios e nem foram fotografados na época ideal do ano, mas mesmo assim são envolventes e muito bonitos."

Vencedores por categorias

Jovem Fotógrafo de Viagens do Ano: vencedora geral - Caden Shepard Choi, de 14 anos, EUA

Caden Shepard Choi, de 14 anos, dos Estados Unidos, recebeu o título de Jovem Fotógrafo de Viagens do Ano de 2023.

Suas imagens em preto e branco documentam como o povo Navajo de Chinle, no Arizona, produz lã e a utiliza na tecelagem.

Jovem Fotógrafo de Viagens do Ano: vencedora, 15 a 18 anos - Lilly Zhang, 17 anos, EUA

A fotógrafa Lilly Zhang foi apresentada à fotografia por seu pai, desenvolvendo mais tarde seu próprio amor pela arte.

Zhang produziu uma série de paisagens delicadas no Parque Estadual Marsh Creek, na Pensilvânia, nos EUA.

Jovem Fotógrafo de Viagens do Ano: vencedor, até 14 anos - Zayan Durrani, 14, EUA

As imagens de Zayan Durrani mostram o vulcão Litli-Hrutur em erupção na Islândia.

"Meu pai e eu fizemos uma viagem à Islândia para visitar uma erupção em andamento. Caminhamos por 16 km por colinas e pelo deserto, sem parar para descansar, para chegarmos à erupção antes que escurecesse", conta Durrani.

"Estávamos numa corrida contra o tempo porque uma neblina espessa e tóxica estava se formando e nos disseram que teríamos que evacuar a área. Finalmente cheguei perto da erupção. Consegui capturar esta imagem usando um drone."

Portfólio vencedor: Paisagem e Meio Ambiente - Armand Sarlangue, França

O portfólio de Armand Sarlangue documenta as paisagens glaciais dos planaltos da Islândia.

Este panorama de 360 graus foi capturado com um drone. Ele mostra todo o percurso das águas glaciais, desde a geleira Skaftafellsjokull, passando pelo lago glacial, o rio glacial e depois até o oceano ao fundo.

Portfólio vencedor: Natureza, Vida Selvagem e Conservação - Martin Broen, EUA

A impressionante obra em preto e branco de Martin Broen mostra os padrões criados pela migração de arraias na Baixa Califórnia, no México. Broen é mergulhador e explorador de cavernas, apaixonado por capturar e compartilhar a beleza do nosso planeta.

Originário da Argentina e agora radicado em Nova York, Broen trabalha com Design e Inovação, o que lhe permite combinar seu trabalho diário na área de sustentabilidade com sua paixão pela natureza e pela fotografia subaquática.

Broen também ganhou o prêmio de Melhor Imagem Individual nesta categoria por uma foto colorida que mostra como uma garrafa de vidro descartada no oceano se tornou um refúgio para um pequeno peixe Gobby amarelo.

Portfólio vencedor: Pessoas e Culturas - Athanasios Maloukos, Grécia

O portfólio do fotógrafo grego Athanasios Maloukos de xamãs realizando rituais no congelado Lago Baikal, na Sibéria, foi escolhido pelos jurados na categoria Pessoas e Culturas.

Portfólio vencedor: Histórias Visuais - Alain Schroeder, Bélgica

A série de Alain Schroeder mostra atletas na faixa dos 80 e 90 anos que participam do Campeonato Masters de Atletismo Indoor da USAFT.

Dixon Hemphill, de 97 anos, do Potomac Valley Track Club, cruza a linha de chegada nos 200m rasos masculino 95-99, acompanhado por uma jovem por segurança.

"Esta série fantástica de imagens que captura uma visão alternativa do envelhecimento no século 21”, disse a juíza da competição, Angie Nicholson.

"Trabalhar em preto e branco nos ajuda a nos concentrar na história e ao mesmo tempo ver — mas sem nos distrair — o contexto."

Melhor Imagem Individual, Pessoas e Culturas - Jack Lawson, Reino Unido

Jack Lawson recebeu o prêmio de Melhor Imagem por sua foto de integrantes da Seleção Nigeriana de Futebol para Amputados, também conhecida como Special Eagles, treinando em uma praia de Lagos.

Melhor Imagem Individual, Paisagem e Meio Ambiente - Kazuaki Koseki, Japão

"Durante um período que vai do final do inverno ao início do verão, o Lago Shirakawa fica cheio de água do derretimento da neve e surge uma 'floresta submersa'", diz Kazuaki Koseki.

"A água do lago muda de cor entre o azul claro e o verde claro, e a neblina — combinada com os reflexos que lembram uma floresta submersa — criam uma paisagem fantástica."

"Escolhi um horário azulado antes do nascer do sol para apagar a realidade e enfatizar a visão fantástica e ajustei a velocidade do obturador para 30 segundos, para achatar a superfície da água."

Melhor imagem individual em um portfólio - F Dilek Yurdakul, Turquia

"Os Kalash vivem dentro das fronteiras do Paquistão e do vizinho Afeganistão, mas as suas escolas ainda são mistas", diz F Dilek Yurdakul, cujo retrato de uma jovem estudante Kalash foi feito em Chitral, no Paquistão.

Categoria de Imagens Individuais

As três categorias MPB One Shot desafiam os fotógrafos a capturar o tema de cada categoria em apenas uma imagem.

Vencedor do MPB One Shot: Uma vida mais tranquila - Ignacio Palacios, Austrália/Espanha

Uma imagem serena de uma pessoa caminhando em uma duna de areia branca em La Puna, Argentina.

Vencedor do MPB One Shot: Acima, Nível dos Olhos, Abaixo - Josien van Geffen, Holanda

Uma perspectiva incomum da ponte suspensa Highline 197 em Reutte, Áustria.

Vencedor do MPB One Shot: Lazer e Aventura - Andrea Peruzzi, Itália

Andrea Peruzzi capturou o momento em que um beduíno salta sobre um pequeno desfiladeiro entre rochas na cidade de Petra, na Jordânia.

Vencedor do voto popular - Rohan Neel Shah, Quênia

O vencedor desta categoria não foi escolhido pelos jurados.

Decidido por votação pública no site, o prêmio deste ano foi para Rohan Neel Shah, de 15 anos, e mostra um gnu solitário no meio da grande migração em Maasai Mara, no Quênia.

Fotógrafos amadores e profissionais de mais de 150 países enviaram mais de 20 mil imagens ao prêmio de 2023.

As imagens vencedoras serão exibidas em Birmingham, no Reino Unido, entre 16 e 19 de março, e também nos Emirados Árabes Unidos.

Todas as imagens sujeitas a direitos autorais