Trump vence Nikki Haley nas primárias republicanas de New Hampshire

Donald Trump venceu Nikki Haley nas primárias republicanas de New Hampshire, nesta terça-feira (23/1), abrindo caminho para a busca por um segundo mandato nas eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos. "Quero parabenizar Donald Trump", disse Haley aos apoiadores depois que as redes de televisão divulgaram o resultado. Haley prometeu continuar lutando. "Esta corrida está longe de terminar", afirmou.

No sistema americano de eleição para a presidência, as primárias se tratam de um sistema no qual os eleitores dos partidos dos EUA escolhem quem será o seu candidato para a eleição para presidente, que vão ocorrer em novembro.

Levando o favoritismo na disputa, Donald Trump obteve os 22 delegados nas primárias republicanas de New Hampshire (nordeste dos EUA) — o candidato que somar a maioria dos 2.249 representantes do partido leva a indicação de candidatura, em julho. Em 15 de janeiro, o magnata ganhou os 40 delegados de Iowa, o que forçou Ron DeSantis, um dos principais adversários, a abandonar a disputa.

Com o triunfo em New Hampshire, Trump ficou mais perto de sacramentar a nomeação. Pela primeira vez na era moderna, um candidato republicano que não ocupa a presidência venceu nas duas primeiras primárias. No entanto, Haley saiu-se melhor do que previam as mais recentes pesquisas, que apontavam uma vantagem de 18 a 20 pontos percentuais para Trump.

Pela primeira vez na história, um aspirante à candidatura do Partido Republicano conquistou as duas fases iniciais da disputa pela indicação partidária, Iowa e New Hampshire. Esses estados têm sido os pioneiros nas votações desde 1976. Em Iowa, Donald Trump alcançou a primeira posição, seguido por Ron DeSantis, que já retirou a candidatura, e Nikki Haley ficou em terceiro.