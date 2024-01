Otan assina contratos para comprar mais de 200.000 obuses e repor reserva

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) assinou nesta terça-feira (23) contratos no valor de US$ 1,2 bilhão (R$ 5,9 bilhões na cotação atual) para comprar cerca de 220.000 projéteis calibre 155 mm e reabastecer reservas esgotadas pela ajuda à Ucrânia.

Os contratos foram assinados com a empresa francesa Nexter e a alemã Junghans Microtec e, segundo uma fonte próxima da aliança, ambas deverão fornecer aos aliados da Aliança Atlântica cerca de 220.000 obuses desse calibre, com entregas previstas para o final de 2025.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenbeg, destacou que "é importante que nossos aliados reabasteçam suas reservas, já que continuamos apoiando a Ucrânia".

As reservas estratégicas dos países da Otan foram severamente afetadas pelas entregas deste tipo de projétil a Kiev e, em 2023, o bloco lançou um plano para reforçar a produção nos países da aliança.

Segundo Stoltenberg, a aliança militar não contempla "qualquer ameaça direta ou indireta contra um aliado da Otan, embora obviamente estejamos monitorando o que a Rússia faz".

A organização já reforçou seu flanco leste, como forma de dissuasão contra a Rússia. Além disso, no início deste mês, a Otan anunciou que vários países haviam assinado contratos para a compra de até mil mísseis antiaéreos Patriot.

No total, nos últimos seis meses, a agência da Otan responsável pelas compras, a NSPA, assinou contratos no valor de cerca de 900 milhões de euros (US$ 1 bilhão, ou R$ 4,9 bilhões na cotação atual).