Morar na Europa: Croácia tem casas a menos de 1€; saiba como se candidatar

O sonho de morar na Europa pode ser realizado fixando raízes em um país pouco convencional quando se fala em turismo: a Croácia. Ex-república soviética, o país do Leste Europeu lançou um programa para atrair estrangeiros à cidade de Legrad, no norte croata. De apenas 2 mil habitantes, o município busca reverter o deficit demográfico. Para isso, as casas em Legrad são ofertadas a um preço simbólico de 0,13 euro (equivalente a R$ 0,69, na cotação atual).

A cidade fica às margens do rio Drava, na fronteira com a Hungria. O ambiente é rural, com extensa área verde, contato com a natureza e praias fluviais. Legrad, de pequeno porte, teve seus tempos áureos quando ainda era parte do Império Austro-Húngaro, um século atrás. Ao desmonte do império, em 1918, acabou relegada à periferia da Croácia.

A ideia das autoridades croatas é aumentar a população, especialmente com a instalação de famílias jovens na cidade. A venda de casas a preços módicos não é novidade por lá. Em 2021, Legrad anunciou propriedades desocupadas da região para novos moradores.

Quem pode comprar casa por menos de 1 euro?

Apesar do fato de haver certa urgência da Croácia para conseguir novos moradores em Legrad, as facilidades para conseguir comprar casas por menos de 1 euro não valem a qualquer pessoa. Para participar, os possíveis novos residentes têm de ter pelo menos 45 anos, além de estar em uma relação matrimonial ou extramatrimonial, não ter antecedentes criminais e não ter outra propriedade em seu nome.

Largam na frente de outros candidatos aqueles casais que tiverem filhos e/ou exerceram profissões que têm carência de mão de obra na região. Ao menos cinco casas prontas para morar já foram vendidas. Em três casos, as famílias já se mudaram e tiveram mais bebês, o que aumentou o número de crianças em Legrad. Mais informações sobre o programa de venda de casa em Legrad podem ser solicitadas pelo site da prefeitura do município.

Mais sobre a Croácia

A República da Croácia, pertencente a União Europeia, é largamente banhada pelo Mar Adriático e tem mais de mil ilhas. São cerca de 3,9 milhões de habitantes e a capital é Zagrebe. No país, fala-se croata.

Segundo a UE, os principais setores da economia croata são o comércio grossista e retalhista e os serviços de transportes, alojamento e restauração (20,1%), a indústria (19,2%) e a administração pública, a defesa, a educação, a saúde e os serviços sociais (18,1%).