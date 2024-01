Acidente ou avião abatido? O que se sabe sobe aeronave russa que caiu com 65 prisioneiros de guerra ucranianos

O governo da Rússia está investigando as causas da queda do avião - (crédito: Reprodução/Redes sociais) BBC Geral

As causas da queda do avião de transporte militar russo que caiu na manhã de quarta-feira (24/1) com 65 prisioneiros ucranianos na região de Belgorod, fronteira com a Ucrânia, ainda são desconhecidas.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a queda de um avião, seguida de uma explosão e uma bola de fogo perto de Yablonovo, 70 km a nordeste da cidade russa Belgorod. por volta das 11h do horário local.

O governador da região, Vyacheslav Gladkov, escreveu no Telegram que todas as pessoas a bordo morreram.

O ministério da Defesa russo acusou a Ucrânia de ter derrubado a aeronave e chamou a queda de um "ato de barbárie e terrorismo".

Segundo a pasta, o avião transportava 65 prisioneiros de guerra ucranianos que seriam levados para a fronteira entre os dois países para uma troca com russos detidos na Ucrânia.

Além dos prisioneiros, também estavam a bordo seis tripulantes e três guarda-costas.

Por enquanto, não foi possível verificar de forma independente nenhuma das informações pessoais de quem estava a bordo.

Fontes ucranianas disseram à BBC que ainda não tinham informações precisas sobre a situação e que estão investigando o que aconteceu.

Ele também instou “a mídia e os cidadãos a se absterem de divulgar informações não verificadas”.

Especialistas militares ouvidos pela BBC disseram, com base no vídeo, que a situação se assemelha ao abate de um avião.

“As imagens são consistentes com uma aeronave sendo abatida", diz Mark Cancian, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

“Uma aeronave pode ser vista perdendo altitude antes de a bola de fogo surgir.”

Ele acrescenta que a nuvem de fumaça vista no céu “é consistente com uma explosão”.

“Há um pequeno rastro saindo da explosão, que pode ser um rastro de míssil”.

Christopher Petrov, especialista em defesa aérea terrestre da Janes, uma empresa de inteligência de defesa de código aberto, diz que a filmagem da aeronave “indica danos pré-impacto”.

“Aproximadamente um a dois segundos antes do acidente, parece haver um incêndio a bordo, com um pequeno fragmento da aeronave se destacando e descendo de forma independente, emanando da seção dianteira do avião.”

Ele acrescenta que a nuvem de fumaça no vídeo “pode sugerir o emprego de um míssil superfície-ar”, mas afirma que não é possível apontar de forma definitiva a causa da queda.

'Nenhuma outra troca de prisioneiros'

Andrei Kartapolov, presidente da comissão parlamentar de Defesa russa, afirmou que um segundo avião que transportava 80 prisioneiros ucranianos foi desviado.

"Agora não podemos falar sobre quaisquer outras trocas [de prisioneiros]", disse Kartapolov à televisão russa.

O porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, disse que o Kremlin estava ciente do acidente, mas não quis entrar em detalhes.

Pouco depois da divulgação do acidente, um alerta aéreo foi emitido para toda a Ucrânia.

Belgorod, localizada a cerca de 40 km ao norte da fronteira com a Ucrânia, sofreu dezenas de baixas em ataques aéreos e drones desde o início da guerra.

Em dezembro, 25 pessoas morreram e 100 ficaram feridas após um ataque aéreo, embora a Ucrânia tenha insistido que apenas infraestrutura militar tenha sido atingida e culpado as forças de defesa aérea russas.

As dificuldades para determinar o que aconteceu

Analista de Defesa do serviço russo da BBC, Pavel Aksenov aponta que os canais russos do Telegram afirmam que o IL-76 foi abatido pelos sistemas de defesa aérea ucranianos.

Essa teoria poderia ser confirmada com um vídeo que mostre o rastro do míssil ou o momento real do impacto do avião.

"No entanto, não vimos nenhum vídeo desse tipo e, com base nas imagens disponíveis, é difícil dizer com certeza o que causou a queda do avião", aponta Aksenov.

Ele comenta que é possível ver no vídeo o avião descendo em direção ao solo e, em algum momento, um grande fragmento se quebra e, provavelmente depois, chamas irrompem ao redor da asa esquerda.

Isso não pode ser considerada uma prova conclusiva de que o avião foi abatido nem refuta essa versão, diz Aksenov.