"Eu, meu namorado e uma amiga fizemos sexo a três e ela está grávida dele"

Correio Braziliense

Uma mulher de 30 anos, do Reino Unido, compartilhou com a conselheira amorosa Deidre Sanders, do tabloide britânico The Sun, uma situação que ela convive desde o fim do ano. Ela buscava encontrar uma solução para um problema: contou que, após concordar em realizar um ménage à trois com uma amiga de longa data e o namorado, a "convidada" acabou engravidando.

Segundo o relato, a amiga sempre manifestou interesse em experimentar um relacionamento sexual a três. Ao iniciar seu namoro, a mulher mencionou o desejo da amiga ao namorado, que inicialmente estava cético. No entanto, em uma noite específica, os três se envolveram intimamente e a situação parecia ter voltado ao normal.

No entanto, na véspera de Natal, a amiga surpreendeu a todos ao revelar que estava grávida. Inicialmente, a mulher sentiu alegria pela notícia, mas logo percebeu que o bebê era do namorado. Ambos esperavam que a amiga considerasse a possibilidade de realizar um aborto e estavam dispostos a arcar com os custos do procedimento. No entanto, ela recusou e revelou que sempre teve o desejo de se tornar mãe.

A situação criou uma grande tensão entre as duas amigas e também afetou o relacionamento da mulher com seu namorado. Ela se sente chocada e não deseja mais conviver com a amiga, que constantemente envia fotos de apartamentos ou casas para alugar juntas. Diante dessa situação, ela busca orientação sobre como lidar com o problema.

A resposta de Deidre Sanders foi franca e direta. Ela afirmou que, por mais chocante e indesejável que seja a notícia, a decisão sobre a gravidez é da amiga. A conselheira lamentou que essa situação possa romper não apenas a amizade entre as duas mulheres, mas também o relacionamento da mulher com seu namorado.

Deidre sugeriu que a mulher converse com seu parceiro sobre como eles vão lidar com a situação. Ela ressaltou a importância de um apoio adequado para a criança, afirmando que o ideal seria que ela tivesse dois pais amorosos e pelo menos sustentasse financeiramente. A conselheira ainda ofereceu um pacote de suporte chamado "Gravidez não planejada", que fornece informações sobre onde encontrar apoio e aconselhamento.

A especialista também alertou para o fato de que eles não utilizaram preservativos durante o ato sexual, o que coloca em risco a saúde sexual de todos os envolvidos. Deidre encorajou-os a procurarem uma clínica de saúde sexual local para realizar testes e receber orientações adequadas.