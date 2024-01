A escolha de ucraniana como Miss Japão que gerou debate sobre identidade nacional

Carolina Shiino (no centro), recém-coroada Miss Japão, posa acompanhada por algumas de suas concorrentes - (crédito: Miss Japan Association via REUTERS) Shaimaa Khalil - Correspondente da BBC News em Tóquio

"Houve barreiras raciais, e tem sido desafiador ser aceita como japonesa."

Foi o que uma Carolina Shiino chorosa disse, num japonês impecável, logo após ser coroada Miss Japão 2024 na segunda-feira (22/01).

A modelo de 26 anos nasceu na Ucrânia, mas mudou-se para o Japão aos cinco anos de idade e cresceu em Nagoya.

Ela virou a primeira cidadã japonesa naturalizada a vencer o concurso, mas sua vitória reacendeu um debate sobre o que significa ser japonesa.

Enquanto alguns consideraram sua vitória como um "sinal dos tempos", outros disseram que ela não se parece com o que deveria ser uma "Miss Japão".

O conquista de Carolina acontece quase 10 anos depois de Ariana Miyamoto tornar-se a primeira mulher birracial a ser coroada Miss Japão em 2015.

Na época, a coroação de Miyamoto, filha de mãe japonesa e pai afro-americano, acendeu um debate sobre se uma pessoa mestiça deveria ser elegível.

Desta vez, foi o fato de Carolina não ter parentesco japonês que despertou os comentários de alguns nas redes sociais.

"Essa pessoa que foi escolhida como Miss Japão não tem nem mistura com japonês, é 100% ucraniana pura. Entendo que ela seja linda, mas isso é o 'Miss Japão'", diz um post na rede X (antigo Twitter).

"Se ela fosse metade [japonesa], com certeza não teria problema. Mas ela é etnicamente 0% japonesa e nem nasceu no Japão", lê-se em outro post.

Outros disseram que sua vitória enviava uma "mensagem errada" para o país.

"Acho que os japoneses naturalmente recebem uma mensagem errada quando uma pessoa de aparência europeia é considerada a japonesa mais bonita."

Outros questionaram se coroar a modelo nascida na Ucrânia teria sido uma decisão política.

"Se ela fosse russa, não teria vencido. Sem chance. Obviamente, o critério agora é uma decisão política. Que dia triste para o Japão", outra pessoa disse.

Ai Wada, organizadora do concurso de beleza Miss Japão Grand Prix, disse à BBC que a escolha de Carolina pelos juízes foi feita com "total confiança".

"Ela fala e escreve num lindo e educado japonês", disse a Wada. "Ela é mais japonesa do que nós."

No início do ano passado, quando Carolina ganhou a nacionalidade japonesa, ela postou a novidade no Instagram e disse que "pode não parecer japonesa", mas sua mente "tornou-se japonesa" porque cresceu no Japão.

Ao receber o troféu de Miss Japão 2024, ela disse que ganhar o título era "um sonho".

"Ser reconhecida como japonesa nessa competição me enche de gratidão."

Com colaboração de Chie Kobayashi