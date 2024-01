Protestos pró-Morales deixam 2 mortos e 11 policiais feridos na Bolívia

Apoiadores do ex-presidente boliviano Evo Morales, bloqueiam uma rodovia que vai de La Paz a Cochabamba exigindo a renúncia dos juízes que desqualificaram a candidatura de Morales para as eleições presidenciais do próximo ano em Cochabamba, Bolívia - (crédito: PABLO RIVERA / AFP) Agence France-Presse Agence France-Presse E-mail

Pelo menos dois civis morreram e 11 policiais ficaram feridos no protesto que os apoiadores do ex-presidente Evo Morales iniciaram na segunda-feira (22) contra os juízes que inabilitaram sua candidatura presidencial para 2025, segundo um relatório oficial.

Depois de quatro dias de manifestações, o governo de Luis Arce – ex-aliado de Morales – afirmou, nesta quinta-feira (25), que duas pessoas morreram quando ficaram presas nos bloqueios de estradas realizados por cocaleiros e outras organizações de agricultores.

Na quarta-feira, foi informada a morte de uma mulher de 53 anos que tinha problemas de pressão arterial e não conseguia viajar por via terrestre de La Paz a Santa Cruz.

"Queremos denunciar (...) a segunda morte devido ao bloqueio Evista", disse o vice-ministro do governo, Roberto Ríos, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira.

A vítima é René Pauasi, um trabalhador do setor dos transportes de 57 anos, que sofreu uma parada cardíaca na noite de quarta-feira na região de Chapare, departamento de Cochabamba, e não pôde ser socorrido devido ao bloqueio das estradas, segundo o responsável.

Também no dia anterior, 11 policiais foram feridos por manifestantes que os atacaram com pedras e explosivos em determinado momento do protesto no departamento de Potosí.

"A federação de agricultores de Potosí, composta por aproximadamente 200 pessoas, emboscou nossos policiais", disse o coronel Juan Amílcar Sotopeña, comandante regional da polícia, à rádio local.

Alguns dos feridos foram levados para centros de saúde, mas nenhum deles em estado grave.

Nesta quinta-feira, a Administradora de Rodovias registrou 22 pontos de bloqueio nas estradas de Cochabamba, Oruro, Potosí, La Paz e Santa Cruz, motor econômico da Bolívia, ante os 16 de quarta-feira.

O protesto foi convocado em repúdio à decisão do Tribunal Constitucional que impede Morales de apresentar novamente sua candidatura, com o argumento de que já cumpriu os dois mandatos permitidos pelo regulamento.