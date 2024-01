Ativistas jogam sopa em pintura da Mona Lisa no museu do Louvre

A pintura Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, foi atacada neste domingo (28/1), no museu do Louvre, em Paris, na França. Duas ativistas jogaram sopa na obra de arte, que estava protegida por um vidro.

O objetivo do ato foi protestar contra as mudanças climáticas e a insegurança alimentar. "O que é mais importante? A arte ou o direito a um sistema alimentar saudável e sustentável?", disseram após a ação.

Elas chegaram a passar pela barreira de isolamento para chegar mais perto da pintura.



As imagens do momento circulam nas redes sociais e mostram o público que estava no local espantado com a situação. O vídeo mostra funcionários do museu cobrindo as duas com telas de tecido preto.

As ativistas fazem parte da "Riposte Alimentaire" (Resposta Alimentar), uma organização francesa. Em comunicado, a instituição informou que a intenção do protesto era destacar a necessidade de proteger o ambiente e as fontes de alimentos.

A pintura Mona Lisa já sofreu outros ataques de manifestantes. Em 2022, a obra foi coberta com creme em outro protesto também focado no meio ambiente.