Itamaraty desaconselha que brasileiros visitem Machu Picchu

Em Alerta Consular publicado na noite desta segunda-feira (29/1), o Ministério das Relações Exteriores aconselhou turistas brasileiros que estejam no Peru a não tentarem ingressar no distrito de Machu Picchu. O Itamaraty também pediu que visitantes que estejam em Aguas Calientes (também conhecida como Machu Picchu Pueblo), principal forma de acesso para o Santuário Histórico de Machu Picchu, evitem deslocamentos que não sejam necessários.

Desde a última quinta-feira (25/1), a região vive uma onda de protestos e greves por tempo indeterminado, o que afeta ainda o serviço de atendimento aos turistas. O transporte ferroviário para Aguas Calientes também está bloqueado.

A Embaixada do Brasil em Lima aconselha brasileiros que estiverem no local a procurar o IPERÚ, órgão do governo peruano responsável pela assistência aos turistas e que está coordenando as ações de evacuação no local. Visitantes podem entrar em contato com a entidade pelo Whatsapp (+51 944 492 314) ou via formulário.

Itamaraty também disponibiliza atendimento pelo e-mail consular.lima@itamaraty.gov.br e, em caso de emergência, pelo telefone do plantão consular (+51 985 039 263).