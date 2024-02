Doze pessoas ficam feridas em ataque com substância química em Londres

Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas após um ataque com uma substância corrosiva alcalina em Clapham, no sul de Londres, na noite desta quarta-feira (31/1). As vítimas foram levadas ao hospital. Todos tiveram ferimentos leves.

De acordo com o The Guardian, a polícia disse que o homem responsável pelo ataque tentou fugir de carro, mas colidiu com um veículo parado e depois fugiu a pé. Ele ainda está foragido.

"Eu estava assistindo ao jogo Liverpool x Chelsea quando comecei a ouvir gritos. Olhei pela janela e vi que uma mulher havia sido atropelada por um carro. A filha dela bateu na janela do carro para mandar o cara ao volante sair. Nesse momento, ele jogou ácido nela. Então ele pegou uma menina que devia ter três anos do banco de trás, pegou-a e bateu-a duas vezes no chão", contou uma testemunha ao The Guardian.

O ataque parece ter sido direcionado a uma mulher de 31 anos e suas duas filhas, uma de três e outra de oito anos. Outras quatro pessoas ficaram feridas ao tentar ajudar a família. Além deles, também se machucaram cinco policiais.