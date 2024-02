O post do Elmo da Vila Sésamo que viralizou com catarse sobre saúde mental

Depois que Elmo perguntou como todos estavam no X, usuários responderam com uma enxurrada de traumas - (crédito: Getty) Redação - Da BBC News Mundo

"Como estão todos?". Essa foi a pergunta simples que Elmo, o boneco mais famoso da Vila Sésamo, postou em sua conta no X (antigo Twitter).

O que ele não podia imaginar era que seu interesse inocente desencadearia uma avalanche de respostas de pessoas que partilhavam sua dor e ansiedade.

A mensagem teve mais de 192 milhões de visualizações e o impacto que gerou foi tal que o próprio Elmo respondeu dizendo que "está feliz por ter perguntado".

Até o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a Agência Espacial Americana (Nasa) reservaram um tempo para refletir sobre as respostas recebidas à pergunta casual feita pelo querido personagem infantil da televisão.

"Nosso amigo Elmo está certo: temos que apoiar uns aos outros", postou o presidente dos EUA.

Tudo começou na manhã de segunda-feira, quando Elmo postou sua mensagem.

"Elmo está apenas verificando. Como estão todos?", ele perguntou no X.

A partir desse momento, a publicação tornou-se uma plataforma que serviu de catarse digital para milhares de usuários.

"Elmo, estou sofrendo de pânico existencial", escreveu um deles.

"Todas as manhãs mal posso esperar para voltar a dormir. Toda segunda-feira, mal posso esperar pela sexta-feira. Todos os dias e todas as semanas pela vida", escreveu outro.

"O mundo está queimando ao nosso redor, Elmo", disse o YouTuber Steven McInerney.

Até celebridades como a atriz Rachel Zegler entraram na conversa, dizendo que ela estava "resistindo à vontade de dizer a Elmo que estou um pouco triste".

Talvez o momento da pergunta de Elmo tenha sido o culpado.

Era difícil que uma questão dessa natureza terminasse bem numa manhã de segunda-feira de janeiro, no final de um mês que muitos consideram eterno, especialmente em países do Hemisfério Norte onde predominam as trevas e o frio do inverno.

O boneco peludo e ruivo não se encolheu porque todos jogavam seus problemas para ele, mas sim se solidarizou com cada um deles.

"Uau! Elmo está feliz por ter perguntado! Elmo aprendeu que é importante perguntar a um amigo como ele está. Elmo estará de volta em breve, pessoal. Elmo ama vocês. #EmotionalWellness", postou ele na noite de terça-feira.

Outros personagens se pronunciam

Outros personagens da Vila Sésamo também se pronunciaram em apoio ao amigo.

Cookie Monster escreveu: "Estou aqui para conversar quando você quiser. Vou te dar biscoitos também. #EmotionalWellness."

O melhor amigo de Ernie, Bert, acrescentou: "Estou aqui se você precisar de um ombro para se apoiar. Vou preparar uma xícara de chá quente para nós dois."

A própria conta oficial no X da Vila Sésamo aderiu à iniciativa com a mensagem "Saúde mental é saúde" e compartilhando um link para um site onde oferece orientações para problemas de saúde mental.

Os esforços de Elmo para apoiar o bem-estar emocional das pessoas foram elogiados pelo próprio presidente Biden, que disse concordar com o fantoche.

"Sei como é difícil em alguns dias afastar as nuvens e chegar a dias mais ensolarados", escreveu o presidente no X.

"O nosso amigo Elmo tem razão: temos que estar presentes uns para os outros, oferecer a nossa ajuda ao próximo que precisa e, acima de tudo, pedir ajuda quando precisamos…"

"Mesmo que seja difícil, você nunca está sozinho."

A Nasa, por sua vez, agradeceu a atenção de Elmo e lembrou a todos que eles são feitos de "estrelas".