Milhares de pessoas protestam em Berlim contra extrema direita

Manifestantes formam uma corrente humana em torno do edifício do Reichstag sob o lema 'Nós somos o firewall'. - (crédito: Adam Berry/AFP)

Cerca de 150.000 pessoas se manifestaram neste sábado (3/2) no centro de Berlim contra a extrema direita, informou a polícia da capital alemã.

Mais de 200 concentrações pacíficas estão previstas em todo o país.

"Somos 300.000 pessoas em Berlim e dezenas de milhares nas ruas de toda Alemanha e ao vivo em streaming", declararam os organizadores na rede X.

A praça em frente ao Reichstag, no bairro governamental da capital, estava lotada ao meio-dia com pessoas formando uma corrente humana em frente ao prédio e gritando slogans antifascistas.

Muitas pessoas que não tiveram acesso foram desviadas para as margens do rio Spree e para perto do parque Tiergarten, próximo, segundo jornalistas da AFP.

"Todos juntos contra o fascismo!", gritava a multidão, acompanhada ao vivo por mil pessoas no YouTube.

Nos cartazes, os manifestantes levavam frases como "Amor em vez de ódio", "Racismo não é uma alternativa", ou "Liberdade, Igualdade, fuck Afd", em referência ao partido antimigrantes e antiestablishment Alternativa para a Alemanha.

A manifestação foi convocada pelo movimento Hand in Hand, que reúne cerca de 1.800 organizações.

As forças de segurança da capital disseram que cerca de 700 agentes foram mobilizados para o local.