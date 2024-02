O presidente do Chile, Gabriel Boric, confirmou neste sábado (3/2) que 46 pessoas morreram devido aos incêndios florestais no país. O fogo devastou as áreas de Viña del Mar e da região turística de Valparaíso, no centro do país.

"Foram registrados 40 mortos durante o incêndio e outros seis devido a queimaduras", informou Boric em Santiago, após sobrevoar de helicóptero a região afetada. "Sabemos que o número de vítimas irá aumentar", ressaltou o presidente.















< >

Boric também pediu a ajuda da população para fugir com antecipação dos incêndios. "Precisamos da ajuda de todos. Diante dos chamados de evacuação, deve-se reagir imediatamente, porque o fogo se propaga em alta velocidade. Todas as decisões estão sendo tomadas com especialistas."

Autoridades decretaram um toque de recolher noturno a partir das 21h locais e emitiram novos alertas de evacuação.

*Com informações da Agência France-Press