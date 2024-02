Por que Taylor Swift fez história e outros 5 destaques do Grammy

Taylor Swift já ganhou 14 Grammy's durante a carreira - (crédito: Reuters) Mark Savage e Ian Youngs - BBC News

A cantora Taylor Swift roubou a cena no Grammy deste domingo (4/2), ao se tornar a primeira artista a ganhar a categoria Álbum do Ano em quatro edições da premiação.

Até então, a superestrela estava empatada com Stevie Wonder, Paul Simon e Frank Sinatra, com três troféus cada.

Ela recebeu o prêmio das mãos de Celine Dion, que fez uma aparição inesperada em meio a temores sobre as condições de saúde dela. Swift também aproveitou o evento para revelar que lançará um novo álbum em breve.

Miley Cyrus e Billie Eilish conquistaram outros prêmios importantes na cerimônia realizada no domingo (4/2).

A premiação, que aconteceu em Los Angeles, nos EUA, foi dominada por mulheres.

As estrelas do R&B SZA e Victoria Monét e o supergrupo indie feminino Boygenius também ganharam vários prêmios.

Além disso, as ícones da música Tracy Chapman e Joni Mitchell fizeram apresentações raras e comoventes.

O rapper Killer Mike foi o maior vencedor entre os homens, ao levar três troféus para casa.

Mas o sucesso dele foi ofuscado por um suposto conflito que ocorreu nos bastidores, que levou Mike a ser autuado por "altercações físicas", segundo a polícia de Los Angeles.

Os principais vencedores do Grammy 2024

Álbum do Ano: Taylor Swift, Midnights

Gravação do Ano: Miley Cyrus, Flowers

Música do Ano: Billie Eilish, What Was I Made For?

Artista Revelação: Victoria Monet

A seguir, confira os principais destaques do Grammy 2024.

1. A celebração de Celine e Taylor

Celine Dion teve uma recepção arrebatadora quando apareceu para entregar o troféu na categoria Álbum do Ano, quase 12 meses depois de ter sido forçada a cancelar todos os shows após ser diagnosticada com um raro distúrbio neurológico.

"Quando digo que estou feliz por estar aqui, falo sério e de coração", declarou ela ao público.

A resposta do público foi igualmente entusiasmada quando Dion anunciou o nome de Swift como a vencedora.

A conquista histórica é uma das muitas que a estrela alcançou nos últimos anos. A cantora disse que "adoraria dizer que este é o melhor momento da vida" dela, mas que simplesmente terminar uma música, ensaiar ou se preparar para fazer um show a deixa igualmente feliz.

"Para mim, o prêmio é o trabalho", discursou ela.

"Tudo o que quero é continuar a ser capaz de fazer isso. Eu amo muito o que faço e isso me deixa muito feliz."

Swift já havia recebido o troféu de Álbum do Ano em 2010 por Fearless, em 2016 por 1989 e em 2021 por Folklore.

2. Noite de gala para Billie e Barbie

No domingo, Midnights também ganhou o prêmio de Melhor Álbum de Pop — mas, curiosamente, Swift nunca recebeu os prêmios de Música do Ano ou Gravação do Ano.

A contribuição de Billie Eilish para a trilha sonora do filme Barbie, What Was I Made For?, superou a canção Anti-Hero, de Swift, e ficou com o primeiro lugar como Música do Ano.

SZA, Miley Cyrus e Olivia Rodrigo também concorriam nesta categoria.

Ao receber o prêmio ao lado do irmão e coautor Finneas, Eilish disse ao público: "Todos que estavam nesta categoria compunham uma lista maluca de pessoas, artistas e músicas incríveis."

A música de Eilish também levou o prêmio de Melhor Canção Escrita para Mídia Visual, enquanto o álbum Barbie — que foi elaborado pelo produtor Mark Ronson — ganhou o prêmio de Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual.

3. Miley finalmente leva um Grammy

O prêmio de Gravação do Ano foi para Flowers, de Miley Cyrus, que também recebeu o prêmio de Melhor Performance Vocal Pop.

Esses foram os primeiros Grammys de Cyrus, fato que ela mesma ressaltou durante uma apresentação musical no evento, em que alterou parte da letra de uma das músicas para: "Acabei de ganhar meu primeiro Grammy!".

Em um primeiro discurso, a cantora chamou a atenção para a história de um menino cujas tentativas inúteis de pegar uma borboleta terminaram quando ele parou de se balançar em uma rede e ficou imóvel.

"E, ao fazer isso, a borboleta veio e pousou bem na ponta do nariz dele. E essa música, Flowers, é a minha borboleta", comparou Cyrus.

4. SZA nos holofotes

A cantora SZA liderou as indicações do Grammy. Ela apareceu como finalista em nove categorias e terminou a noite com três troféus.

Ela também se apresentou na cerimônia e recriou a cena de luta Crazy 88 do filme Kill Bill, de Quentin Tarantino, para acompanhar seu hit de mesmo nome — que foi eleita a melhor música de R&B.

Ela foi acompanhada por uma falange de dançarinas que empunhavam espadas e rapidamente despachavam homens de terno — uma referência à história cômica de uma música em que ela fala sobre assassinar um ex.

Anunciado como "a maior noite da música", o Grammy é a premiação de maior prestígio da indústria fonográfica.

A cantora Dua Lipa abriu a cerimônia com um medley de diversas músicas, incluindo Dance the Night, a própria contribuição dela para o álbum Barbie.

Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Burna Boy e Travis Scott estavam entre os outros artistas finalistas. Na plateia, estavam celebridades como Beyoncé, Doja Cat e Meryl Streep.

Mas as aparições de duas lendas da música eclipsaram as estrelas mais jovens.

5. Momentos de arrepiar

Tracy Chapman só se apresentou em público algumas vezes desde que se aposentou em 2009.

Mas, durante o Grammy 2024, ela se juntou ao cantor country Luke Combs, que fez sucesso com uma nova versão de Fast Car, lançada no ano passado.

Já Joni Mitchell fez uma versão arrepiante do clássico Both Sides Now — aos 80 anos, essa foi a primeira apresentação dela no Grammy.

A cantora e compositora canadense já havia sido escolhida como vencedora nas categorias Melhor Álbum Folk. Ela retornou aos palcos em 2022, depois de sofrer um aneurisma cerebral.

Esse foi um dos muitos prêmios entregues durante uma "cerimônia prévia" de quatro horas, realizada na tarde de domingo (4/2).

6. O retorno de Kylie

A pré-cerimônia também rendeu várias vitórias para Boygenius, cujo álbum de estreia, The Record, combina harmonias do rock californiano dos anos 1970 com letras sobre amor e amizade.

Kylie Minogue levou o seu segundo Grammy — de Melhor Gravação de Dança Pop pelo sucesso viral Padam Padam — duas décadas depois de ganhar o primeiro troféu da carreira.

A cantora sul-africana Tyla fez história ao receber o primeiro de Melhor Performance de Música Africana.

A jovem de 22 anos levou o troféu pelo sucesso Water, que inspirou uma dança que viralizou no TikTok recentemente.