Monte Everest: vídeo em 360° mostra alpinistas a mais 8 mil metros de altura

Alpinistas filmaram em 360° a vista do Monte do Everest, na Cordilheira do Himalaia, no continente asiático. O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra os alpinistas a maravilhados com a visão do ponto mais alto do monte, a 8.848 metros de altura. Nas imagens, é possível ver os picos cobertos de neve na paisagem, a distorção provocada pela altura e pela curvatura da Terra.

Confira:

A 360° camera view from the top of Mt Everest pic.twitter.com/bhb4wLNkJc — Ashraf El Zarka (@aelzarka) December 21, 2022

Nos comentários da publicação, as pessoas elogiaram as imagens. "Sensação incrível para quem está no topo. Isto realmente cria dúvidas se a Terra é realmente um círculo ou uma ilusão de ótica como vemos nesta câmera de 360 graus", escreveu um. "Topo do mundo! Grato pela criação de Deus!", afirmou outro usuário.

Monte Everest

No Monte do Everest, há dois acampamentos base, um de cada lado. A base sul está no Nepal a uma altitude de 5.364 metros. A norte é no Tibete a 5.150 metros. A subida ao topo do monte é um desafio para os alpinistas. O percurso dura, em média, 15 dias. Os melhores meses para realizar a subida são de março a junho e de setembro a dezembro, de acordo com Adventures Vision, que vende o serviço de trilhas ao monte.