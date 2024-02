Rei Charles 3º foi diagnosticado com câncer, diz Palácio de Buckingham - (crédito: HUW EVANS PICTURE AGENCY) Sean Coughlan - Correspondente da família real

O rei Charles 3º foi diagnosticado com um tipo de câncer, disse o Palácio de Buckingham.

Não é um câncer de próstata, mas foi descoberto durante seu recente tratamento para um aumento da próstata.

O tipo de câncer não foi revelado, mas, de acordo com um comunicado do palácio, o rei iniciou "tratamentos regulares" na segunda-feira (5/2).

O Palácio de Buckingham disse que o rei "permanece totalmente otimista sobre o tratamento que recebeu e espera retornar ao serviço público o mais rápido possível".

Ele adiará seus compromissos públicos, e espera-se que outros membros da realeza ajudem a substituí-lo durante seu tratamento.

Nenhum detalhe adicional foi compartilhado sobre o estágio do câncer ou o prognóstico.

Embora faça uma pausa nos seus eventos públicos, o rei, de 75 anos, continuará a exercer seu papel constitucional como chefe de Estado.

Ele foi visto em um culto religioso em Sandringham no domingo (4/2), onde acenou para a multidão.

Ele passou por um procedimento de próstata em um hospital privado de Londres há mais de uma semana.

O rei optou por tornar público seu tratamento da próstata com o objetivo de encorajar mais homens a fazerem exames de próstata, disse o palácio.

Ele teria ficado encantado por ter aumentado a conscientização sobre o assunto, com o site do NHS, o serviço público de saúde do Reino Unido, relatando um aumento nas buscas por informação sobre as condições da próstata.