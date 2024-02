Sebastián Piñera: cai helicóptero em que viajava ex-presidente do Chile, segundo mídia do país

BBC Geral

O helicóptero no qual viajava o ex-presidente do Chile Sebastián Piñera, de 74 anos, caiu em um lago nesta terça-feira (6/2), de acordo com a mídia chilena.

Ainda de acordo com a imprensa do Chile, o acidente deixou um morto e vários feridos. Ainda não há confirmação oficial das identidades.

