Como se forma um 'pequeno gênio'? - (crédito: BBC Geral) BBC Geral

Quais são os fatores que influenciam na formação de um "pequeno gênio"? Será que é possível estimular a inteligência — ou ao menos determinadas capacidades — desde cedo? E como evitar que isso vire uma pressão excessiva sobre a vida de crianças?

Para encontrar respostas a essas e outras perguntas, nosso repórter André Biernath conversou com a médica Magda Lahorgue Nunes, professora titular de Neurologia da PUC-RS e pesquisadora do Instituto do Cérebro (InsCer), em Porto Alegre.

Confira no vídeo.