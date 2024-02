Em 1ª aparição após anúncio de diagnóstico de câncer, rei Charles 3º agradece apoio do público

Rei Charles 3º saindo de uma clínica em 29 de janeiro - (crédito: REUTERS) Lauren Turner - BBC News

O rei Charles 3º agradeceu “sinceramente” pelas mensagens de apoio do público, em sua primeira declaração desde que anunciou seu diagnóstico de câncer.

O monarca de 75 anos disse: “Como todos aqueles que foram afetados pelo câncer saberão, esses pensamentos gentis são o maior conforto e encorajamento”.

A notícia do diagnóstico foi anunciada pelo Palácio de Buckingham na segunda-feira (05).

O rei está sendo tratado de uma forma não especificada de câncer e atualmente está hospedado em Sandringham.

Seu câncer foi detectado enquanto ele estava em tratamento para um aumento da próstata em janeiro. Embora o tipo de câncer não tenha sido divulgado, o Palácio confirmou que não se trata de câncer de próstata.

Na mensagem de agradecimento, ele escreveu: “É igualmente encorajador ouvir como compartilhar meu próprio diagnóstico ajudou a promover a compreensão pública e iluminar o trabalho de todas as organizações que apoiam pacientes com câncer e suas famílias em todo o Reino Unido e no resto do mundo."

"Minha admiração de toda a vida por seu cuidado e dedicação incansáveis é ainda maior por conta da minha própria experiência pessoal."

O rei se afastou de todas as funções públicas enquanto está tratando o câncer. Membros da realeza, incluindo a rainha Camilla e o príncipe de Gales, estão assumindo suas funções em alguns eventos.

Ele deixou Clarence House, em Londres, com destino à sua residência em Norfolk na quarta-feira, acompanhado pela rainha. Seu filho mais novo, o duque de Sussex, veio dos Estados Unidos para uma breve visita naquele dia.

A rainha disse que seu marido ficou “muito emocionado com todas as cartas e mensagens que o público tem enviado de todos os lugares”.

Falando num evento na Catedral de Salisbury na quinta-feira (08), ela disse que o apoio tem sido “muito animador”.

O príncipe William também expressou gratidão pelas mensagens de apoio ao seu pai e também à sua esposa, a princesa de Gales, enquanto ela se recupera de uma cirurgia abdominal.

Não se espera que ela retorne aos deveres reais antes da Páscoa.

Falando em um evento beneficente para a Ambulância Aérea de Londres, que contou com a presença de convidados, incluindo o astro de Hollywood Tom Cruise, o príncipe William disse que as mensagens significaram "muito para todos nós".

"É justo dizer que as últimas semanas tiveram um foco bastante 'médico'", disse ele.

A irmã do rei, a princesa real, agradeceu palavras de apoio ao monarca e a Catherine no início desta semana.

Anne participou da partida das Seis Nações entre Escócia e França no sábado, cumprindo seu papel como patrona do rugby escocês.